Interjet incumple pago a trabajadores pese a promesa de hacerlo este viernes

Escuchar Nota

“Ya todos estamos en un ambiente en donde sabemos que esta empresa va a quebrar, al menos eso es lo creemos, que los inversionistas llegaron para quebrarla”, dijo a El Financiero un piloto de la aerolínea que prefirió mantener el anonimato.



“Así han pasado dos meses”, relata otro trabajador de tierra de la aerolínea fundada por la familia Alemán, que cedió el control accionario de su negocio aéreo.



“Cuando regresé a volar, nos citaron a todos los pilotos del SuperJet en el corporativo para saber cuáles iban a ser las reglas del juego. Allí, Joaquín del Olmo, representante de la sección 15 de la CTM, nos dijo: ‘si no es por estos inversionistas, ya no estaríamos aquí. Interjet ya hubiera quebrado sin la intervención de Cabal Peniche y de los del Valle’”, relató el piloto.



, que acumulan más de dos meses sin recibir sus pagos.Alejandro del Valle, inversionista y presidente ejecutivo, se comprometió ante la Secretaría de Gobernación a pagar una quincena este viernes. Sin embargo, empleados de la aerolínea confirmaron que no han recibido el depósito.Entre los trabajadores de la aerolínea hay un sentimiento de zozobra e incertidumbre que apunta a la quiebra de la empresa a manos de, los nuevos dueños de la empresa que no han podido inyectar los 150 millones de dólares prometidos.Las complicaciones financieras de la aerolínea comenzaron a verse hace poco más de un año y medio, cuando en los vuelos, los sobrecargos no tenían insumos para brindar el servicio de restauración a los pasajeros.Pero los empleados comenzaron a ver complicaciones en el pago de sus sueldos a partir de abril de este año, cuando en lugar de pagarles el 15 de cada mes, los pagos se fueron recorriendo hacia los últimos días del mes, para luego ya no recibir nada.Algunos de los más de 5 mil empleados de Interjet han tenido que aportar de sus propios recursos para seguir acudiendo a sus puestos de trabajo, mientras que otros se encuentran a la espera de la reactivación de vuelos para poder volver a sus puestos de trabajo.Otro piloto que se encuentra activo-y ha volado durante los últimos meses- señaló a este medio que en una reunión en agosto, el representante sindical de la sección 15 de la CTM, Joaquín del Olmo, les indicó que de no ser por Cabal Peniche y Del Valle, la empresa ya habría desaparecido.Pese a las múltiples promesas de los inversionistas- que ahora culpan al gobierno de los propios adeudos de la línea aérea- la confianza de los trabajadores se ha ido minando poco a poco., comentó un mecánico de la aerolínea que ha trabajado sus jornadas completas para asegurar las operaciones de los apenasLos pasajeros tampoco confían en la empresa, que les canceló sus vuelos, no les ha devuelto el importe de los mismos y, a cambio, les dio unos certificados electrónicos que no se pueden cambiar en la misma ruta porque Interjet dejó de operar las rutas.Con información de El Financiero