Internada en hospital la alcaldesa de Villa Unión

Piedras Negras, Coah.- Narcedalia Padrón Arizpe, alcaldesa de Villa Unión tiene ya tres días internada en un hospital privado de Piedras Negras en donde se le realiza una valoración a su salud, confirmaron fuentes del municipio.



La alcaldesa comenzó a sentirse mal desde el pasado martes por la tarde, por lo que fue trasladada a un hospital para una valoración médica, momento desde el cual se encuentra internada y con protección por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.



Este viernes en punto de las 10 de la mañana es el informe de su primer año de actividades al frente de la administración municipal evento que no se suspendió ya que se ha tomado la decisión de que en caso de que l primera autoridad no pueda cumplir en el evento será el secretario del Ayuntamiento, Andrés Lara Alemán, quien encabece el evento.



También se tenía programada una gira de trabajo del gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme la cual ha sido reagendada.



La salud de la alcaldesa es evaluada y se analiza si podrá o no asistir a su informe, pero el evento no se suspende.



Trascendió que desde el pasado lunes, la alcaldesa se sintió mal, por lo que fue a consultar al Hospital Regional de Allende para recibir atención médica y después de ser valorada los galenos decidieron trasladarla a un hospital de Piedras Negras, para una mejor valoración.



Al respecto, diferentes directores municipales del ayuntamiento negaron los hechos, pero trascendió que la alcaldesa desde hace días presenta problemas de salud relacionados con males cardiacos y que su estado de salud es delicado, ya que hasta los médicos no permiten que reciba visitas.