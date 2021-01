Internan a director de UMF 81 con Covid

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La pandemia no da tregua a la población en la zona norte y además de la saturación de los hospitales Covid-19 de la región, de nueva cuenta el personal médico se encuentra expuesta y ha requerido de hospitalización en esta semana.



Tal es el caso del director de la Unidad de Medicina Familia 81 del IMSS de Acuña, el doctor Fernando Salazar Quiroga, quien fue trasladado de Acuña a Piedras Negras por complicaciones que presentó tras varios días de haber dado positivo a dicha enfermedad a principios de semana.



En redes sociales se observaron manifestaciones de apoyo y cadenas de oración en pro de la salud del galeno, quien desde hace cuatro años ostenta dicho cargo al frente de la UMF 81.



Los hospitales de Nueva Rosita, Piedras Negras y Acuña están saturados de pacientes que requieren de tratamiento contra el coronavirus, luego del poco caso que probablemente la mayoría de la población hizo de quedarse en casa durante los festejos de Navidad y Año Nuevo.



Además en una clínica privada también se encuentra hospitalizado un médico especialista, exdirector de la clínica del ISSSTE, con males respiratorios que se le han complicado.



De Nueva Rosita incluso donde el personal médico del IMSS se declaró en “semáforo rojo” por la saturación, se trasladaron a tres enfermeras que contrajeron Covid-19 para que fuesen atendidas en Acuña, ante la nula disponibilidad de camas en ese nosocomio de la Región Carbonífera.



En el XII Regimiento de Caballería Motorizada comenzó ya la vacunación a un mayor ritmo, 400 vacunas por día, a personal que no es de área Covid, pues ya se ha cubierto la primera etapa.



Las celebraciones decembrinas provocaron un repunte de casos de Covid-19 en la zona norte, eso provocó que la ocupación hospitalaria esté al tope en Piedras Negras, Acuña y Nueva Rosita.



