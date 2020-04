Internan a Rustu por virus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El mejor arquero en la historia del futbol turco, Rustu Recber, está internado en un hospital debido a que contrajo el Covid-19 por parte de su esposa, indican algunas fuentes. La situación del exfutbolista es considerada como crítica en estos momentos.



Quien fuera el portero titular de aquella Selección de Turquía que llegara hasta las semifinales de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, atraviesa una situación delicada ahora que está hospitalizado por contraer el Covid-19. Los médicos que tratan al exarquero otomano aseguran que su condición es crítica.



Un diario de Turquía asegura que la culpable es su esposa, al no respetar la cuarentena impuesta en el país que conecta a Europa con Asia. Su mujer regresó de un viaje de Estados Unidos la semana pasada sin mantener el confinamiento de 14 días y yendo a laborar inmediatamente.



Ella se defendió asegurando que se encuentra libre del virus. “Mi examen salió negativo, como el de mis hijos”, mencionó. Además señaló que su preocupación es su esposo y no lo que se diga en los medios. “No me importa este linchamiento, solo pienso en que Rustu se recupere”, dijo.