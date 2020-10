Internautas dan bienvenida al horario de invierno con memes

Escuchar Nota

Uno de los usuarios publicó en Twitter: “Me sentí como en Volver al Futuro cuando hace unos minutos era la 1:59 a.m. y minutos después volvió a ser la 1:00 a.m”.

Todos después de ver que pasamos de las 2 a.m a la 1 a.m #HorarioDeInvierno pic.twitter.com/nGCHXgJ6eu — Fernanda Becerra (@F_becerra17) October 25, 2020

Mande un mensaje a la 1:40 a.m y me respondieron a la 1:15 a.m y lo primero qué pasó en mi mente fue esto #HorarioDeInvierno pic.twitter.com/LXvuF8gAne — César (@Cesar05d) October 25, 2020

#HorarioDeInvierno

El cambio de horario no nos afecta a los mexicanos, porque no somos relojes. pic.twitter.com/tHVtg3c2Mc — EL SOLITO (@ElsolitoXXX) October 25, 2020

Soy la única que está esperando el cambio de horario para vivir la misma hora dos veces?. xD #HorarioDeInvierno#CambioDeHorario pic.twitter.com/pb7ieThzFk — Mar (@LadyNosauria) October 25, 2020

El horario de invierno se recibió con memes en las redes sociales y se convirtió en tendencia, al implementarse hoy a lasAunque la medida se adopta porque los días tendrán menos tiempo de luz natural y parecerán más cortos, a los usuarios de redes sociales pareció no agradarles la medida.El cambio de horario tiene excepciones y estas se aplican en Sonora, Quintana Roo y 33 municipios fronterizos, por lo que también hubo usuarios que se mostraron agradecidos de vivir en estas zonas donde no hay horario de invierno.En Chihuahua no aplica en Ciudad Juárez; Ojinaga; Ascensión; Coyame del Sotol; Guadalupe; Janos; Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero.En Nuevo León se incluyen Anáhuac y Los Aldama, mientras que en Tamaulipas están Nuevo Laredo; Reynosa; Matamoros; Camargo; Guerrero; Gustavo Díaz Ordaz; Mier; Muguel Alemán; Río Bravo y Valle Hermoso.Algunos usuarios también hicieron referencia a quienes experimentaron el cambio de horario mientras trabajaban.Desde hoy a las 02:00 horas, cuando se realiza oficialmente el cambio, y hasta el próximo domingo 4 de abril de 2021 se aplica el horario de invierno en la mayor parte del País.Con información de El Imparcial