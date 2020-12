Internet recuerda con memes la interpretación de Itatí Cantoral de la La Guadalupana

Escuchar Nota

Itatí Cantoral no por favor...!!! pic.twitter.com/MKH83g4adl — Deavid Flowers (@chamorrosuni2) December 12, 2020

Itatí Cantoral, cantando LAAAAAA GUADALUPAAAAAAANAAAAA, LAAAAAA GUADALUPAAAAAAANAAAAA pic.twitter.com/GBgLze16QD — Havuck El Robot (@HavuckElRobot) December 12, 2020

Chale, esa interpretacion de Itati Cantoral si esta gruesa para unos momazos #ItatiCantoral #guadalupana pic.twitter.com/NRkUPCVcCA — FiguradictoX (@FiguradictoX) December 12, 2020

Itatí Cantora en las mañanitas. pic.twitter.com/MdLwaupUdL — el ßarbas (@Rascacolas) December 12, 2020

Hoy es un día de suma importancia para todos los mexicanos, es 12 de diciembre y se celebra el, el cual desafortunadamente tuvo que ser diferente a otros años debido a la contingencia sanitaria de Covid-19, miles de personas se quedaron con ganas de asistir a lo templos para celebrar y no tuvieron otra opción que hacerlo desde sus casas, sin embargo, donde no se ha notado ninguna diferencia es en redes sociales, pues ya como una tradición, lComo todos los años, miles de creyentes se dieron cita en la, donde tradicionalmente varios artistas interpretan diferentes canciones en honor a la Virgen. Era un 12 de diciembre de 2016 e Itatí Cantoral, había sido elegida para cantar "La Guadalupana" en ese año.Año con año esta maldición persigue a Itatí Cantoral y seguramente así será por mucho tiempo, pues la creatividad de los usuarios a la hora de hacer memes no tiene límite. Cabe señalar que recientemente ha dedicado una nueva versión en compañía de su hija, probablemente para limpiar su pasada actuación, sin embargo, haga lo que haga, los memes no olvidarán.Con información de Debate