Internet satelital de Elon Musk constaría 20 pesos

- En los últimos meses seguramente has escuchado muchas noticias sobre Starlink, la empresa de Elon Musk que busca llevar Internet satelital a los usuarios. De hechoen su camino hacia el espacio.para recibir Internet desde el espacio en su casa.La filtración de esta antena ha sido publicada en el subforo de Starlink en Reddit, e incluso Elon Musk ha hablado sobre la filtración, no ha negado que en verdad estas sean las antenas, pero tampoco ha dicho que lo son, sin embargo, ha mencionado que no requerirán de la instalación de un experto, y que pueden ir varias partes de la parte exterior de la casa siempre y cuando apunten hacia el cielo.Si algo nos han dejado claro las empresas que están probando lanzar Internet satelital es que no es económico, sin embargo, el servicio de Elon Musk solo cuesta 1 dólar durante toda la beta, es decir,Claro que Starlink correrá con los gastos durante la beta debido a que es justamente un periodo de prueba, sin embargo, Elon Musk ha mencionado que su plan es llevar Internet de alta velocidad sin que el costo sea demasiado elevado, así que habrá que esperar y ver si al final este servicio es mucho más conveniente que el Internet por fibra óptica tradicional.En el sitio web dese menciona que los usuarios que participen en las pruebas tendrán que seguir ciertas reglas, como por ejemplo conectarse mínimo 30 minutos diarios y dar feedback constantemente sobre el servicio.Además de esto,durante el periodo de prueba., así que nuestro mercado podría tener oportunidad de ser parte de la beta para e próximo año.De hecho, se espera que la beta abierta comience en los próximos meses para la parte norte del continente americano (EUA, Canadá y México), por lo que hay probabilidades de que incluso no tengamos que esperar ni siquiera hasta 2021.