Interpol busca a 63 mexicanos por narcotráfico, fraude y secuestro

En 194 paísespor su probable responsabilidad en lavado de dinero, narcotráfico, fraude, secuestro, peculado, tortura, tráfico de personas, robo de niños, asesinato y violación de menores, entre otros delitos, informó,México, Estados Unidos, Uruguay, Argentina y Guatemalapor lo que Interpol (por sus siglas en inglés) emitió fichas rojas que ordenan su captura provisional con fines de extradición.Entre los mexicanos prófugos destacan el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el narcotraficante Rafael Caro Quintero y el sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de violar a menores de edad en San Luis Potosí.De los 63 casos, solo en 56 Interpol ofrece detalles de los países que solicitaron el auxilio de los 194 que integran la organización, así como de los delitos que imputan a cada uno.En los siete casos restantes no hizo pública la información ni exhibió su fotografía, pero de acuerdo con funcionarios del gobierno federal esos mexicanos son el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Eckes, así como Nelly Maritza Aguilera Concha, involucrados en los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.Lo mismo ocurre con el ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres, el empresario José Kamel Nacif Borge, El Rey de la Mezclilla, y el ex jefe de la Policía Judicial de la citada entidad Adolfo Karam Beltrán, contra quienes hay una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, delito que es grave y no prescribe, según el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación., de quien se cree está en Estados Unidos,, delito previsto y sancionado en el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la hipótesis relativa al servidor público que destine, de manera ilegal, fondos que tenga a su disposición en virtud de su cargo al apoyo de un partido político; y fracción V, del mismo ordenamiento legal, en la hipótesis relativa al servidor público que solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero para apoyar a un partido político.El narcotraficante, quien, es requerido parar se juzgado por crímenes violentos en ayuda del crimen organizado (cuatro cargos), conspiración para cometer crímenes violentos en ayuda del crimen organizado y para secuestrar a un agente federal, plagio de un agente federal y asesinato grave de un agente federal.Mientras que el sacerdote, corrupción de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, o de personas que no tienen la capacidad de resistirlo, y violación equiparada.Guatemala, por ejemplo, busca juzgar a los pilotos Jonathan Pinedo Murphy y Óscar Alberto Flores Serranos, quienes escaparon de esa nación en 2018. Se presume que ambos forman parte del cártel de Sinaloa.El 23 de noviembre de 2017 fueron detenidos en el interior de un hidroavión en Playa Dorada, Los Amates, Izabal, con un millón 200 mil dólares.Uruguay pidió la detención de José Luis Alvarado Urrea y Katia Celina Bayardo López, acusados de rapiña especialmente agravada por el uso de armas, en calidad de coautores y asociación para delinquir en calidad de autores.Argentina solicitó la captura de Fermín David Pérez Moreno, por mencionar alguno, por tentativa de contrabando de exportación por ocultamiento, agravado por tratarse de estupefacientes.El mayor número de peticiones es de EU, que busca castigar abuso sexual y robo infantil, asesinato, conspiración y posesión de cocaína y tráfico de extranjeros, entre otros ilícitos.Al menos 12 entidades rebasaron la tasa promedio nacional de seis denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes durante noviembre pasado, según cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de Ciudad de México. Zacatecas reportó 19.85 denuncias; QR, con 17.33; Edomex, con 14.53; NL, con 10.11; BCS, con 9.26; Hidalgo, con 9.17; Querétaro, con 8.69; Colima, con 7.87; Aguascalientes, con 7.74; Durango, con 6.57; Tabasco, con 6.22, y BC, con 6.12.