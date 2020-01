Interpol gira ficha roja contra el general Trauwitz

Lagiró unapara buscar en 194 países alacusado de sustracción de hidrocarburo y de delincuencia organizada.La ficha roja fue girada a petición de la, quien solicitó el apoyo para capturar al general.Cabe recordar que el general Trauwitz fue, ascendió a, sin embargo durante la presente administración lo señalaron como elEn el mes de enero del año pasado Trawuitz era agregado militar eny se le pidió regresar como parte de la pesquisa;Actualmente hay unapor su presunta responsabilidad en los delitos dePese a los señalamientos en su contra,, señalaron funcionarios federales.El delito de delincuencia organizada, explicaron, amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que teme ser recluido en el, donde se encuentran internos algunos de sus subordinados.dio a conocer en enero del año pasado que la FGR inició la investigación contra Trauwitz y otros militares por distintos actos ilegales, incluidos la, además de no reportar al Ministerio Público la localización de ductos saqueados por organizaciones criminales.El 10 de abril de 2019,, acudieron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Preventivo Sur de CDMX, para participar en la audiencia convocada por la juez Angélica Lucio Rosales.Sin embargo, ésta tuvo que ser aplazada porque la FGR no entregó copia de los 16 tomos de la carpeta de investigación a los militares. A su salida del juzgado, Trauwitz declaró: “He vivido meses de angustia”., pero a esa diligenciaPor este caso son cinco las personas vinculadas a proceso, entre ellos Sócrates Herrera; el teniente Oziel Aldana Portugal, los sargentos Ramón Márquez Ledezma, del Departamento de Seguridad Física Cadereyta; José Carlos Sánchez Echavarría, ex coordinador de la Subgerencia de Salvaguarda Estratégica Pemex en Tampico, Tamaulipas, además de Emilio Cosgaya Rodríguez, gerente de Gestión Técnica de Salvaguardia Estratégica, detenido el 18 de junio.