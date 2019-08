Interpol lanza circular roja contra exjefe de las FARC

Bogotá.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) publicó hoy la circular roja para capturar al exjefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jesús Santrich, un mes y medio después de que la la Corte Suprema de Justicia ordenó su aprehensión.



La circular roja tiene cinco fotografías de Santrich, cuyo nombre real es Seuxis Paucias Hernández Solarte, y especifica que el exguerrillero, de 53 años y nacido en Sucre (Colombia), es requerido por la justicia de su país por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, según la prensa local.



El gobierno y la policía de Colombia activaron una recompensa de tres mil millones de pesos para quien ofrezca información sobre el paradero del exjefe guerrillero, quien desde el 29 de junio pasado no se sabe nada, según el diario El Colombiano.



El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió con beneplácito la inclusión de Jesús Santrich entre los más buscados por la justicia y se haya emitido una orden de captura en cualquiera de los 194 países miembros de la Interpol.



“Yo celebro que tengamos ya esta circular roja de Interpol, que sea conocida por todo el mundo, y celebro además que este sea una ocasión para que el mundo entero se una en la captura de estos criminales”, dijo Duque.



Según una corte federal de Estados Unidos y la Fiscalía colombiana, Santrich habría coordinado envíos de cocaína hacia territorio estadunidense, motivo por el cual fue capturado en Bogotá en abril de 2018, para responder a una orden de extradición en su contra.



El 9 de julio pasado, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de Santrich -quien se encontraba libre desde el 29 de mayo-, porque no se presentó a la indagatoria a la que había sido citado para responder por supuestos hechos de narcotráfico cometidos después de la firma del acuerdo de paz.



La corte explicó que debido a que en un principio el exguerrillero atendió las citaciones de las autoridades judiciales se le privilegió su derecho fundamental a la libertad, pero ahora considerando las nuevas circunstancias se decidió emitir una orden de captura y se pidió a la Interpol emitir la circular roja en su contra.



Desde el pasado 30 de junio, Colombia no tiene noticias de Santrich, quien habría abandonado a sus escoltas en el espacio territorial de reincorporación en Tierra Grata, Cesar, para desplazarse con rumbo desconocido.



Hasta ahora se desconoce su paradero, pero versiones de prensa señalan que podría haber salido del país y se habría refugiado en Venezuela o estaría buscando asilo político en un país de la región como Cuba, pero ninguna de las hipótesis ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.