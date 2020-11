Interpone Dieter ‘N’ demanda por extorsión

Escuchar Nota

CDMX-. Dieter “N” interpuesto una denuncia por intento de extorsión. La situación jurídica del jugador de Chivas se está esclareciendo paulatinamente, por lo que su abogado, Enrique Venegas reveló que el proceso legal apenas comienza.







“Todavía está en pañales todo este tema. Lo acaban de señalar a él y lo vamos a atender. Fiscalía está atendiendo todos los elementos para hacer la carpeta, pero todavía faltan muchas diligencias y vamos a acreditar todo lo contrario y lo de la extorsión”.



“Ya hay una denuncia de parte de Dieter porque le pidieron dinero a cambio de información en su momento, por ahí van las cosas. No puedo dar información porque vamos a entorpecer a la autoridad. Pero una persona lo buscó para pedirle algo”, explicó el litigante a Récprd.



“Él no ha declarado, no lo han notificado. Salió en los medios. Está intranquilo por todo el relajo que se está diciendo y las cosas que se manejan mal y se inventan, pero ya tenemos experiencia en eso”, concluyó el representante legal del futbolista.