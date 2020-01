Interponen 3 denuncias contra estancia infantil por maltrato

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Al menos tres padres de familia denunciaron ante el Jurídico del IMSS actos de maltrato ejercido contra sus hijos en la Guardería Abejitas, esto luego de que se difundiera un video en el cual una mujer carga a un menor de forma violenta.



Juan Salgado Brito, encargado del despacho de la Delegación en Coahuila, señaló que los padres de familia denunciaron irregularidades en la estancia infantil, localizada en la calle Diego Rivera, del fraccionamiento residencial San Isidro, por lo que se inició una carpeta de investigación que continúa abierta.



“No hay mayor abuso que los jalones o maltratos por omisión que denunciaron los padres, de otro modo, ya habríamos dado aviso a las autoridades”, comentó Salgado Brito, quien consideró que un maltrato físico no era de gravedad mayor.



Padres de uno de los menores argumentan que en el video se observa cómo una mujer toma de forma violenta a un pequeño.



Personal de la estancia infantil aseguró que el video no es actual y posiblemente lo filtró alguna exempleada despedida en días recientes, pero que no ven un caso de agresión.