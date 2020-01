Intervendrá jurídico en caso de secundaria Abel Herrera

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- La denuncia que hace una madre de familia de la secundaria Abel Herrera Rodulfo de tocamientos que le hizo el director del plantel a su hija durante la revisión de mochilas, es una de las situaciones que se dijo por parte del sector educativo que iban a surgir, el cual enfrentaremos con presencia del jurídico de la Secretaría de Educación, dijo Arón Rodríguez de Lara.



El Coordinador de Servicios Educativos dijo que el director de la secundaria Abel Herrera se presentó molesto por la situación que atraviesa y de la cual dijo que no tiene nada que ver porque la revisión que hacen es por medio de checador de metales y no de manos.



Dijo que este programa de operación mochila es una necesidad para los maestros, pero a la vez también es un riesgo porque está sujeto a todos.



En el caso de la denuncia que hace la madre de familia no hay razón de ser, porque en la secundaria no hay una revisión física, todo se hace por medio de un escaner a la mochila, se hace visible.



Desde un principio se dijo que el programa “Operación mochila segura” iba a estar sujeta a muchas situaciones por inconformidades de los padres de familia.



Ante esta situación que se presenta por haber una denuncia, intervendrá el jurídico de la Secretaría quien está investigando si hubo alguna situación o de lo contrario se estará defendiendo al maestro en mención.



El profesor Arón dijo que si esto está pasando porque el maestro sólo se apega a una normatividad que tienen, por lo cual no es justo que haya una situación sin fundamento.



Desconoce qué pasó, pero no cree que se hicieran tocamientos a una alumna porque toda revisión del plantel es vía electrónica.