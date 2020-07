Interviene en riña para defender a su hermano, lo acuchillan y muere

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Por medio de las investigaciones, las autoridades revelaron ayer que el hombre que fue asesinado de una cuchillada en el pecho en la colonia La Minita, intervino en la riña para defender a su hermano.



Además se estableció que los elementos de la Fiscalía General del Estado buscan como sospechoso del homicidio a una persona conocida solo como “El Bambucha”.



El homicidio fue cometido en los primeros minutos del domingo, en la calle Antonio López de Santa Anna del mencionado sector.



La víctima fue identificada como Jonathan Jesús Camacho Celaya, de 22 años, quien intervino en la pelea que sostenía su hermano Brayan con un hombre al que señalaron como presunto homicida y apodado “El Bambucha”.



En el lugar se estableció que el ahora sospechoso y Brayan sostenían una fuerte discusión por viejas rencillas.







Posteriormente, ambos se liaron a golpes y en ese momento Jonathan inervino, pero “El Bambucha” sacó un cuchillo y lo hundió en el pecho de la víctima.



Tras ser herido de muerte, el joven cayó al piso, en donde quedó inconsciente.

Al darse cuenta de la situación, el presunto homicida corrió entre las calles de la colonia, mientras que algunos testigos lo persiguieron, pero no pudieron alcanzarlo.



Desesperados por lo acontecido, familiares del fallecido solicitaron ayuda al 911, pero como no obtuvieron respuesta inmediata levantaron a Jonathan y a bordo de un vehículo lo llevaron al hospital.

En el trayecto al nosocomio, una ambulancia de la Cruz Roja los interceptó en el cruce de las calles Pedro Ampudia y Miguel Barragán, en donde, sobre la carpeta asfáltica, auxiliaron al joven.



Después de efectuar varias maniobras de reanimación, los paramédicos determinaron que Jonathan ya no contaba con signos vitales.



El homicidio provocó una intensa movilización de las diferentes corporaciones de seguridad que acudieron al lugar para levantar evidencias del asesinato.



La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación e inició un operativo para tratar de ubicar al presunto homicida.

Después de una horas de búsqueda por las calles de la colonia y sus alrededores, los agentes no pudieron localizar al sospechoso.



Luego de que se levantaron las evidencias en el lugar, el cuerpo del joven fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, en donde le practicarían la necropsia.

Las autoridades no revelaron cuál es el motivo de las rencillas entre Brayan y “El Bambucha”.