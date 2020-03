Introduce Clip nuevas terminales de pago

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Desde 2013, año en que nació, Clip evolucionó sus dispositivos de pago en tres ocasiones hasta el año pasado.



Este 2020, la startup mexicana renovó sus terminales de pago portátiles con dos nuevas opciones: Clip Plus 2 y Clip Total.



“El Clip Plus 2 es ahora el nuevo clásico, es para todos los comercios que empiezan, que están empezando a aceptar pagos con tarjeta.



“El Clip Total es el otro extremo, es para el comercio que ya sabe de qué se trata, que necesita que sus empleados no estén usando su propio celular, sino un aparato de la empresa”, explicó Myriam Cosío, CEO de Clip.



De acuerdo con la startup, en México, menos del 1% de las transacciones con tarjeta son realizadas a través de “contacless”.