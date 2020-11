Inundaciones en Tabasco: ‘Mi primo López Obrador nos puso alberca’

Escuchar Nota

"Mi primo López Obrador es tan bondadoso, que nos puso una alberca", dice Llaudiel López López, de 51 años, en una muestra de su humor negro.

"Aquí ya no creemos en el Gobierno, creemos en Dios, es el único que nos va ayudar", comenta Rigoberto, que se ha bajado a empujar la balsa.

"¡Sí robó Granier, pero robó para el pueblo! ¡Granier no tuviera toda esta gente que está sufriendo! ¡Y le duela a quien le duela", gritó Isabel Pérez. Llevaba cubrebocas, pero dijo que se moría de hambre. Los demás le aplaudieron. López Obrador estará hoy con sus paisanos.

En noviembre de 2007,era "presidente legítimo de México" cuando, el mandatario de a deveras, y a, que provocó la peor inundación en Tabasco.Incluyó al entoncescomo cómplice por no haber advertido sobre el, resumió el senador, quien lo acompañó a presentar la denuncia.Pero la historia da muchas vueltas, como ahora que López Obrador es Presidente de a de veras. Monreal es senador de nueva cuenta. Y el actual Gobernador es su primo hermano,. No de su familiar, sino del director de la CFE, Manuel Bartlett, protegido por el Presidente. Un enredo, que al mecánicono le interesa ahora que navega sobre la laguna de aguas negras en que se ha convertido su colonia, Gaviotas Sur.Flota en el aire el olor a podrido.Unos se hundieron desde el pasado 3 de octubre, otros hace una semana y casi nadie ha recibido ayuda.Otra muestra es cuando baja con su amigo Rigoberto Arévalo, ayudante de albañil, de un tercer piso donde encontró refugio. De los ocho botellones que van en la balsa, seis son para que la canoa flote y los otros para rellenarlos de agua.que inunda su taller mecánico, donde un vocho se ve hundido hasta el cofre.Son las 8:30 horas. Llaudiel y Rigoberto inician su odisea del agua. Conseguirla para ellos, la esposa de Roberto, sus dos hijas, un mendigo en muletas a quien le dieron refugio y dos perros.Avanzan sobre la calle de Monal Segunda, llegan a la Avenida Calderón Marchena, donde. "Siempre se desmaya", dice un niño con los pies metidos en el agua. Por suerte pasa un camión del Ejército. El único que se ha visto esta mañana.El caudal del Grijalva ha disminuido desde el sábado y el recorrido se tiene que hacer a pie sobre la orilla. Circulan ya "pochimóbiles" de 10 pesos, pero Llaudiel sólo lleva dos monedas de 10 pesos que frota entre sus dedos. "¿Dónde hay agua?", les pregunta quienes viven a la orilla del camino, en casas de lodo y agua. Que en Aquiles Serdán, que hasta en Calle Pirul, que ayer había en San Fernando, pero hoy ya no, que antier regalaban en tal lado, pero ya no regresaron.Rigoberto se quita las botas y se pone unas chancletas para caminar más rápido pero cuando miran una casa con luz, pide permiso para cargar su celular y se queda a vigilar que no se desconecte porque tiene una falso contacto. Ha pasado más de una hora. El inmueble es de Sonal Díaz, que tiene la casa anegada y una cortadura de vidrio en el pie derecho por salir a correr un zorro que quería comerse sus patos. Amarrado de un árbol, su perrito Mickey tiene hambre."El reportero va a pagar", dice Llaudiel en un "pochimóvil". Lo conduce Pedro, que perdió su casa pero salvó el auto. Perdió también un hámster y salvó la jaula donde ahora tiene a un pajarito blanco que encontró en un charco. Así recorren calles y calles, mientras Pedro relata cómo es que. Por fin encuentran el agua y regresan con Sonel, que ha matado dos patos. Mickey mira la sangre moviendo la cola. Ya pasó otra hora. Llaudiel quiere cargar su celular y por fin vuelven hasta la balsa y navegan de regreso."¡Por fin!", grita la esposa de Rigoberto cuando los ve llegar con sus botellones de agua. Son las 12:45 horas.Y eso es poco. Allá en el centro de la Colonia los militares repartieron unas despensas que fueron donadas.Aún así, se amontonaron y los fueron regañados por no traer cubre bocas. "¡Si no hay sana distancia, no habrá nada!".Una mujer, enojada por tanto abandono, recordó la historia.