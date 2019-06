Inundan lluvias 2 hospitales en Reynosa

Tromba azota la ciudad de #Reynosa; se reportan inundaciones en diferentes puntos de la ciudad, incluido el hospital número 15 del @Tu_IMSS

Las intensas lluvias registradas la tarde de ayer en la región fronteriza de Tamaulipas causaron afectaciones en los hospitales generales número 15 y 270 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la Ciudad de Reynosa.La Delegación Regional del IMSS en aquella entidad, informó que la directora del Hospital General de Zona (HGZ) No. 15, Patricia Amador Ramírez, comentó que la fuerte corriente de agua que baja por el Bulevar Hidalgo inundó el área de urgencias, que se encuentra al ras de la banqueta, en un tramo cuya pendiente ocasiona que esta contingencia suceda cada vez que hay tormentas.A través de una tarjeta informativa, el IMSS dio a conocer que Patricia Amador agregó que la intensa tormenta eléctrica, acompañada de fuertes vientos e intensas lluvias, causó también inundaciones en el sótano y en espacio de la planta baja.Por tal situación se evacuó temporalmente a los pacientes de urgencias a otra parte de la planta baja, y a las pacientes de la Unidad de Toco Cirugía, a la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), ubicada atrás del hospital.El servicio de atención a los pacientes que se encontraban internados se sigue otorgando, sin embargo, dada la contingencia, por el momento no es posible recibir pacientes de otras unidades médicas, en tanto no se normalicen las condiciones y se regresen los servicios en su lugar.La fuerte tormenta también provocó corte de energía eléctrica en todo el sector, lo que obligó a trabajar con la planta de emergencia.Por lo que toca al Hospital General Regional (HGR) No. 270, ubicado en la Carretera a San Fernando, su director, doctor José Timoteo Leyva, reportó inundaciones en accesos, y escurrimientos en pasillos, lo que no ha afectado la operación del hospital.