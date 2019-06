‘Inundan’ violaciones a alberca; la clausuran

Violación al reglamento de Desarrollo Urbano (uso de suelo), a la Ley de Alcoholes, de Protección Civil y otras irregularidades detectadas por la Jurisdicción Sanitaria número 8 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, bastaron para que ayer clausuraran la finca que alberga de día el Club de Natación Golden Five y de noche el antro Havana Day-Club.La clausura ocurre un día después de que Zócalo informó que en el lugar de doble uso había reportes de niños con infecciones, ardor, lesiones en ojos, manchas en la piel y que sus madres exigieron a las autoridades que se cerrara el lugar.Fue así como inspectores del Municipio de Saltillo y personal de Salud llegaron a la finca ubicada en el kilómetro 7.2 de la carretera a Los González, para colocar los sellos de clausura.“Se habló por teléfono con el supuesto dueño y nos comentó vía telefónica que funciona los fines de semana y para eventos de fiesta, no como una escuela de natación”, dijo Eliud Aguirre, titular de la Jurisdicción Sanitaria.Agregó que personal de la dependencia acudió al lugar para realizar una inspección, sin embargo no encontraron trabajadores y el sitio se clausuró hasta conocer las condiciones bacteriológicas del agua y las instalaciones.“Dejamos una notificación en la puerta para que los dueños se comuniquen aquí y nosotros poder hacer una inspección”.“La alberca no la tenemos dentro del registro o del censo de las albercas en la Jurisdicción Sanitaria, por eso para nosotros es importante poder ver en qué condiciones se encuentra”, dijo Aguirre Vázquez.DESCARTAN INFECCIONESPor su parte, instructores de natación descartaron que la alberca esté contaminada y señalaron que el lugar recibe mantenimiento diario y no cuentan con reportes de niños con infecciones.“Ya platicamos con las familias de los alumnos, no hay ningún afectado, no hay ningún niño enfermo, no hay ningún niño con infecciones, en caso de que lo hubiera los papás se acercarían primero con nosotros y no es el caso”, manifestó uno de los entrenadores. (Con información de Luis Durón-Nestor González y Armando Montalvo)