Invade ruta y le bloquean combi

Concesionarios del transporte colectivo de la ruta Bolívar, adheridos a la CNOP, bloquearon a una combi de otro concesionario, pues alegan que la concesionaria Sandra Contreras Maltos no ha cubierto sus pagos mensuales y además afirman que ha invadido rutas en días que no tenía asignados.La manifestación y bloqueo de una combi ocurrió la mañana de ayer, poco después de las 9:00 horas, enfrente de las instalaciones del Departamento de Bomberos, sobre la avenida Cuauhtémoc.La unidad de Sandra Contreras Maltos realizaba el recorrido de rutina por la avenida cuando repentinamente le fue bloqueado el paso por otras dos unidades de la ruta Bolívar, convocadas por un grupo de concesionarios.El dirigente de la ruta Bolívar, Carlos Alberto Castillo Flores, aseguró que recientemente Sandra Contreras fue removida de su puesto como dirigente de la ruta y desde entonces supuestamente ha invadido varias rutas a pesar de que no le correspondía circular a sus unidades en esos días.“Tuvimos que optar por parar la unidad de esta manera, ya que se han negado a cubrir esos adeudos y no han cumplido con las reglas de operación de la ruta. Se destituyó porque ella tomaba decisiones sin tomar en cuenta a los demás compañeros y ahora en su forma de mostrar revanchismo”, indicó Castillo Flores.Elementos de Seguridad Pública intervinieron en el conflicto, así como los representantes legales de ambos bandos, para tratar de llegar a un arreglo. Después de una hora de diálogo las unidades de transporte colectivo fueron retiradas de la zona por los mismos concesionarios y quedaron de reunirse en Presidencia Municipal para resolver el conflicto con los integrantes de la ruta bolívar.Carlos Alberto Castillo aseguró que si el conflicto no se soluciona, el transporte colectivo será suspendido este fin de semana como una forma de presión a la actual administración para que intervenga en el conflicto y mantenga en la línea a todos los concesionarios.