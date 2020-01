Invaden depresión y ansiedad a niños

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Durante el 2019, 92 niños y adolescentes fueron internados en el Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) siendo los principales diagnósticos el trastorno hipercinético (estar siempre en movimiento), depresión y ansiedad que, de no ser atendidos, detonan comportamientos impulsivos o trastornos emocionales. El primer niño internado en este 2020 llegó al segundo día de arrancar el año.



En la mayoría de las ocasiones, después de que los sicólogos entrevistan a los pequeños y a sus padres, el diagnóstico arroja que su comportamiento, sus problemas de carácter, conductas agresivas, rechazo al estudio o rebeldía, son la consecuencia de los elementos con los que crece y están en manos de sus padres y el entorno familiar.



La Encuesta Nacional de los Hogares registró en un su último reporte (2017) que 46% de la población coahuilense de 7 años en adelante aceptó haber tenido depresión en algún momento de su vida. Esta cifra representa 1.9 millones de habitantes del estado, y se estima que 58% son mujeres.



‘Son solo niños’



Manuel Novelo Sopeña, director del Centro Estatal de Salud Mental, explicó que el padecimiento que más se registra en el último reporte interno, refiere a que los pequeños en etapa escolar y adolescentes son diagnosticados con el trastorno hipercinético, mejor conocido como TDAH (Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad), que puede ser de origen emocional o neurológico, cuya característica principal es la dificultad para concentrarse, pero a eso se le puede sumar la necesidad de estar todo el tiempo en movimiento.



Aunque se desconoce el origen real del trastorno, se cree que la genética tiene un papel importante, además del entorno y a las experiencias sicológicas diarias que almacenan en su memoria, que podrían detonar este padecimiento.



“Son pequeños que requieren de atención en su casa, a quienes sus padres prefieren dar un teléfono o aparato electrónico para que se entretengan, pero no les enseñan a ser pacientes, receptivos o a reaccionar ante el estrés, cuando quieren ser atendidos el trastorno, ya se convirtió en irritabilidad, ansiedad y muchos más impulsos”, explicó.



Un chico que la padece TDAH ya da muestras de esto a los 3 años, son niños impulsivos, generan acciones sin pensarlo, que ya forman su conducta, pero que son intervenidos por especialistas sólo cuando los padres “ya no los aguantan”.



A esta altura, refiere el especialista, los niños no saben dónde colocar su tristeza, su rabia o el coraje desmedido e intenso en relación a lo que ocasionó el enojo y pueden ocasionar acciones violentas o autodestructivas, por eso la importancia de ser atendidos en su momento, en primera instancia acogidos por la paciencia, calor, cariño, comprensión y amor de sus padres.



Estos pequeños permanecen de 2 a 4 semanas en las habitaciones de paidosiquiatría por especialistas, enfermeras y trabajadoras sociales donde también la Pronnif es notificada por el nosocomio en caso de identificar alguna vulneración.