Invaden espacios deportivos comerciantes informales

Piedras Negras, Coah.- Desde hace algunas semana atrás los comerciantes informales han invadido gran parte de las áreas deportivas de la colonia Villas del Carmen lo que incomoda a los habitantes de esta área de la ciudad, puesto que los jóvenes ya no cuentan con ningún espacio para practicar deporte.



A través de un sondeo por la calle Mar Mediterráneo, algunas de las amas de casa expresaron su descontento a la invasión de esta cancha de fútbol en donde señalaron practicaba un equipo local de softball femenil, así como la liga empresarial de fútbol, además de que los pequeños y jóvenes del sector utilizaban también este espacio para practicar deporte.



Indicaron que su preocupación es que quienes visitaban esta área ahora ya no cuenten con otro lugar para practicar los deportes que les gusta y esto es un problema ya que consideran que el ejercicio ayuda a que los jóvenes estén ocupado y no realicen actos vandalicos, además de que evita que se adentren a adicciones.



Señalaron que se debe buscar alguna alternativa que permita el uso a los jóvenes de esta cancha, así como a los pulgueros, puesto que las estructuras ocupan casi toda la cancha y no dejan casi nada de espacio para que los pequeños jueguen en esta área.