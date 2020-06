Inválidos, argumentos de CFE para cancelar contratos a minas coahuilenses

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El argumento de la Comisión Federal de Electricidad para cancelar la compra de carbón a minas coahuilenses, como las de Grupo Acerero del Norte, lo cual dejará sin empleo a más de 25 mil trabajadores, “es banal y falso”, y “claramente” evidencia que “trata de ocultar una acción política”, aseguró el presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Jaime Bueno Zertuche.



La CFE aseguró que el carbón coahuilense es de baja calidad, pero “las plantas carboeléctricas localizadas en Nava tienen más de tres décadas utilizando ese carbón sin ningún problema y se han mantenido todo ese tiempo entre las más eficientes del sistema eléctrico nacional, de acuerdo con la tabla de méritos de la propia CFE”, señaló.



Además, mencionó, las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II “fueron tecnológicamente diseñadas para operar con las características del carbón existente en la cuenca del río Escondido y así han operado hasta hoy sin problemas”



Recordó que en un intento por incentivar la economía de la región, desde la década de 1980 se aplica en las dos plantas una mezcla de hasta 30% de carbón que se produce en la Carbonífera.



Otro argumento de la CFE es que el carbón de las zonas Carbonífera y Norte del estado es caro en relación con el precio internacional y por lo tanto no abona a la productividad, pero de acuerdo con Bueno Zertuche “el carbón que CFE compra en Colombia y Australia para la central de Petacalco, Guerrero, cuesta casi 70% más, sin considerar el costo de transporte. Las matemáticas no mienten”.



La saturación de sus plantas con carbón coahuilense fue otro motivo de la CFE para cancelar los contratos con Minera del Norte y Minera Carbonífera Río Escondido, pero el legislador local aseguró que si sus almacenes están al tope, es “por una decisión injustificable técnicamente”, pues las termoeléctricas de Nava funcionan a 20 % de su capacidad, mientras la de Petacalco, a 80 por ciento.





Borrará decisión de CFE a 25 mil empleos



Al refutar las razones aducidas por la CFE para cancelarle a AHMSA los contratos de compra de carbón, Jaime Bueno, presidente del Congreso local, dijo que esa decisión acabará con al menos 25 mil empleos directos e indirectos.



Sobre el argumento de que el precio internacional del carbón está por encima del que tiene el gas natural, afirmó “que tradicionalmente ha sido al revés y nunca los productores de carbón de Coahuila han solicitado que en esos momentos se ajuste al alza”.



Destacó que “la cancelación de los contratos representa la pérdida de más de 25 mil empleos”, entre directos, indirectos por bienes y servicios y los de las propias plantas de la CFE, “que en el mediano plazo se cerrarán, y los de las empresas medianas y pequeñas de la Región Carbonífera que ya no podrán surtir.



“Está también el hecho de que sin el carbón de la cuenca, las plantas de Nava, una vez terminadas las actuales reservas, deberán cerrar y cualquier otra fuente de aprovisionamiento resultará muy cara y solo comprobará la intencionalidad política de la actual decisión”, añadió.



De acuerdo con AHMSA, “la decisión llevará a Minera del Norte a la liquidación de la plantilla de personal de la Unidad Micare, que comprende 2 mil obreros y empleados en México, y 400 en Texas, de su empresa Dos Repúblicas Coal Partnership, principalmente mexicanos residentes”.





Decisión autoritaria



El presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal, Jaime Bueno Zertuche, se refirió a la decisión como “autoritaria” y al estilo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien no previó la máxima de que la paraestatal “legalmente tiene la obligación de garantizar las mejores condiciones para el estado, y al no ser una empresa privada, máxima dentro de la filosofía del actual poder federal, el concepto de lucro debe quedar por lógica supeditado a lo social y lo económico, lo que en este caso es contradictorio”.





Carboeléctricas, condenadas a cerrar



El legislador Jaime Bueno Zertuche afirmó que la CFE quiere ampararse en las diferencias que hay con el precio del gas, que circunstancialmente ahora mismo está por debajo del precio del carbón, pero tradicionalmente ha sido al revés y nunca los productores del mineral han solicitado con este argumento un ajuste al alza.



Advirtió que una vez agotadas las reservas de carbón de la cuenca de Río Escondido, las plantas carboeléctricas de Nava están condenadas a cerrar. “Cualquier otra fuente de aprovisionamiento resultará muy cara y solo comprobará, de nueva cuenta, que fue una decisión de carácter político”.