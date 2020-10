Proponen inversión público privada para libramiento Allende-Zaragoza

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El Diputado Emilio De Hoyos Montemayor exhortó a la Secretaría de Infraestructura , Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, a que integren en su proyecto de inversiones de asociaciones público privadas para 2021, el proyecto del libramiento Allende-Zaragoza, de gran importancia por ser parte del eje carretero “Port to Plains”.



De Hoyos destacó que el libramiento es una demanda de los acuñenses así como quienes viven en la región de los cinco manantiales, y que ante la ausencia de respuesta por parte de la Federación, se está explorando la posibilidad de destinar parte de lo recaudado con ingresos propios, particularmente el Impuesto Sobre Nómina, con las Asociaciones Público Privadas, la cual contempla la posibilidad del desarrollo de proyectos de mediano y largo plazo entre un desarrollador y una entidad pública, cuando tengan la finalidad de realizar inversión pública productiva.



“Uno de los proyectos que sin duda representa un impulso económico es el libramiento Allende-Zaragoza, recordemos que Acuña es parte del eje carretero internacional "port to plains", que va desde Canadá hasta México o de México hasta Canadá, y naturalmente necesita estar a la altura y contar con infraestructura de punta que haga atractiva a la región, y genere una derrama económica y empleos” mencionó el diputado al presentar el Punto de Acuerdo.



Por ello la petición, a través de este punto de acuerdo para que la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado considere el proyecto de este importante libramiento en el plan agresivo de inversión que ya han anunciado, precisamente para desarrollar lo que a Coahuila le corresponde de este eje carretero “Port to Plains”, lo cual sin duda permitirá dar impulso económico a los municipios involucrados y cercanos, con infraestructura carretera de primer nivel.