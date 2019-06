Inversiones a largo plazo, ¿siempre dejan ganancias?

En el país, solo una de cada 200 personas tiene alguna inversión en acciones, cifra pequeña pues en la actualidad son más de 50 millones las personas conómicamente activas y que, por lo tanto, podrían invertir si así lo quisieran, según información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).De acuerdo en un estudio llevado a cabo por BlackRock llamado Global Investor Pulse: México, esta tendencia que muestra a los mexicanos reacios a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tiene que ver con el miedo y con la poca educación financiera, ya que, en el informe se afirma que 6 de cada 10 ciudadanos no invierten en acciones por temor a perder el capital de un momento para el otro, hecho que se funda razonablemente, en que en definitiva invertir en acciones a largo plazo no siempre da ganancias.En este sentido, y si bien operar en el mercado bursátil es una estrategia que en el largo plazo puede generar la construcción de un patrimonio importante, es necesario saber que la ganancia nunca está garantizada debido a que se trata de un producto financiero de renta variable cuyo valor está dado por los comportamientos de las empresas y de las expectativas del mercado, entrando en juego, por lo tanto, una multiplicidad de factores que hacen subir o bajar la cotización una acción.Por ello, si se quiere tener ganancias a largo plazo, es preciso tomar el asunto con seriedad, informarse y tomar decisiones que no se basen en el miedo, sino, en la paciencia de esperar al momento indicado para vender o comprar.En relación con esto, resulta útil escuchar lo que tienen para decir los actores importantes como lo es el caso de Allianz Global Investors México, que a través de uno de sus directores afirma que “los jugadores deben desarrollar una estrategia y seguirla sin ceder ante la ansiedad que puedan provocar los cambios abruptos del mercado y el sin fin de noticias que circulan por los medios de información especializados y tradicionales, evitando de este modo, caer un una decisión impulsiva con los lleve a resultados de rendimientos negativos”.Entonces, gran parte del éxito a largo plazo, se basa en esto de entrar y salir de la acción en el momento indicado, pues, la realidad nos muestra que quien se casa para siempre con un valor, al menos en la bolsa mexicana, termina perdiendo, porque, según las estadísticas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 75 por ciento de las compañías que comenzaron a cotizar durante los últimos cinco años, tienen al día de hoy un precio más bajo que el inicial, lo que se debe en parte, a lo afirmado por uno de los economistas de GACS quien comenta que las empresas que colocan por primera vez en bolsa realizan mucha publicidad obteniendo un precio inicial alto que con el tiempo se va acomodando a la realidad mostrando, en la mayoría de los casos, un decrecimiento.Por otro lado, uno de los motivos por los que la ganancia no está asegurada aunque consideremos que una de las mejores inversiones en México es en la bolsa de valores a largo plazo, es que cualquier compañía puede ver desplomarse sus acciones por más reconocida e importante que sea, sino veamos, por ejemplo, el caso de los bancos en el país que desde la propuesta por parte de un grupo de legisladores durante el año 2018 de prohibir las comisiones bancarias, vieron como el valor de sus acciones no han hecho otra cosa que bajar llegando a cotizar en promedio un 6 por ciento menos que lo que cotizaban antes de dicho anuncio.Claro que esto es una mala noticia para los que tenían acciones de estas compañías quienes deben decidir si venden o mantienen, pero a su vez, se trata de una buena oportunidad de compra, puesto que, como presumen los principales grupos de análisis financieros en el país como son Signum Research y Actinver, estamos ante una situación transitoria y los valores volverán a ser positivos para este sector de la economía.Por su lado, para poder entender de manera más acabada por qué invertir en acciones a largo plazo no garantiza el rendimiento, sino que, este depende de las decisiones que el inversor tome según estrategia y contexto, veamos el comportamiento general del índice bursátil S&P/BMV IPC de la BMV en las últimas dos semanas.Dicho índice muestra que en los últimos 15 días la BMV tuvo una caída del 0.03 por ciento empujada por casi el 90 por ciento de las compañías que componen dicho índice, sin embargo, lo interesante a analizar de esto son los factores por los cuales los especialistas creen que esto sucede y cuáles son las novedades que pueden influir en la baja o alza de las cotizaciones.En relación a esto, no solo es el contexto nacional el que influye, sino también, el internacional, pues, desde el mercado aguardan a que China informe si su sector manufacturero arrojará nuevamente un registro negativo y que Estados Unidos a través de su Reserva Federal aclare cuál será su política monetaria en los próximos meses con respecto a la flexibilización o no de sus tasas de interés, mientras que dentro del país, se espera que el Inegi publique su proyección de crecimiento para la economía del país para lo que resta del 2019.También sucede que hechos inesperados sacudan la cotización de las acciones de las compañías como ocurrió recientemente con el grupo italiano Atlantia cuyas acciones bajaron un 30 por ciento durante la última semana a causa del derrumbe de un puente que esta compañía estaba construyendo en Génova y que, lamentablemente, terminó con la vida de 40 personas. Abstrayéndose de lo que es la tragedia, podemos pensar que los que disponían de acciones de esta compañía sufrieron fuertes pérdidas de un momento al otro.Entonces, en un segmento en el que el valor de los activos depende de factores políticos, económicos, culturales, nacionales, internacionales, entre otros, es imposible asegurarse el rendimiento, pero, sin embargo, si adoptar ciertos hábitos que mejoran las chances de incrementar el capital con el tiempo como son los siguientes:1. Buscar asesoramiento de profesionales que puedan brindarle información de calidad sobre las compañías que cotizan en bolsa y los modos en los que operan los diferentes mecanismos de inversión disponibles.2. Determinar la finalidad de inversión. De este modo puede orientar sus decisiones en base a sus objetivos como, por ejemplo, adquirir una vivienda, asegurarse el retiro, pagar los estudios de sus hijos, etc.3. Paciencia y serenidad. Este es uno de los puntos clave en el que los especialistas suelen coincidir, pues, quien desee tener éxito en el mercado bursátil debe demostrar templanza para las decisiones.4. En caso de no disponer del tiempo o de la motivación necesaria para analizar, investigar y definir, tiene la posibilidad de delegar las decisiones en manos de profesionales a través de Fondos Comunes de Inversión que operen en la bolsa.En definitiva, no hay que asustarse ante el hecho de que el rendimiento a largo plazo no esté asegurado al invertir en acciones, puesto que, el éxito reside en si uno se capacita, se mantiene al tanto de las novedades y en si toma las decisiones en base a información y estrategia y no puramente desde la emoción.