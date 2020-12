Inversionistas pierden confianza en México ante decisiones federales

Escuchar Nota

“Se nota la falta de inversión en el país, pérdida de confianza derivada de la decisión de cancelar la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y rematando con la cancelación de la inversión de Constellation Brands en Baja California, y finalmente esa fue la gota que derramó el vaso, que frenó de tajo las inversiones y que provocó una importante salida de dinero”, agregó.

Para el doctor en Economía Antonio Serrano Camarena,, que finalmente provocaron que en este 2020 se haya presentado por vez primera en 32 años, una salida de capitales, cosa que no sucedía desde 1988.Explicó que, y no vamos a tener oportunidad de recuperar este aspecto en el corto plazo, y lo más preocupante, no se van a generar los empleos requeridos por ese tipo de inversiones”.Serrano Camarena indicó que otro aspecto que se le ha criticado mucho al presidente López Obrador,para no endeudar al país, está provocando una recuperación paulatina, no sostenida, pero recuperación al fin.“Esperamos que paray que podamos mejorar”, finalizó el economista.