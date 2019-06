Inversores de Facebook ya no quieren a Zuckerberg como CEO

Al parecer, las cosas no van muy bien al interior de Facebook, ya que el 68% de los accionistas votaron para que Mark Zuckerberg deje una de las dos funciones que desempeña actualmente en la compañía: como CEO y como presidente.La empresa Trillium Asset Management, que posee casi $7 millones en acciones de Facebook, fue la que presentó la propuesta, argumentando que tener a una persona que sea el CEO y el presidente al mismo tiempo ha creado una gran cantidad de contratiempos para la empresa.“Lo que estamos viendo en este momento es realmente una profunda preocupación por la concentración de poder en un individuo, como lo vemos con Mark Zuckerberg. Esta es una propuesta de los accionistas que en 2017 obtuvo el 50% de los votos. Obviamente, han pasado muchas cosas en los últimos dos años y ver que los votos aumentaron a un 68% es un gran mensaje para la junta y para Mark Zuckerberg personalmente”, dijo el vicepresidente de Trillium Asset, Jonas Krone.Esta propuesta se da después de darse a conocer que Facebook podría ser investigado por prácticas monopólicas, ya que la Comisión Federal de Comercio y la Cámara de Representantes están planeando hacer una revisión de esta y otras empresas, como Google, para ver si están sofocando a la competencia en perjuicio del consumidor.Aunque la mayoría no quiere que Zuckerberg siga teniendo tanto poder dentro de la empresa, el joven empresario puede estar tranquilo, ya que las probabilidades de que sea removido son mínimas.El asunto es que, en Facebook, hay dos clases de accionistas: los de clase A y los de clase B.Los accionistas que son de clase A tienen un voto por cada acción, mientras que los de clase B poseen 10 votos por cada acción; y Zuckerberg tiene en su poder más del 75% de las acciones de clase B, lo que hace casi imposible que lo remuevan si él no lo desea.