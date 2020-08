Invertirá el Gobierno 450 mdp para ‘teleclases’ de la SEP

Escuchar Nota

“Pero actualmente no podríamos tener cobertura nacional por eso lo de la televisión como un medio. Yo agradezco que los dueños de estos medios hayan aceptado porque no fue algo impuesto sino fue una propuesta que les hice y ellos aceptaron, fue voluntario”, comentó.



“Si van mejorando las cosas de la pandemia empieza la educación presencial, van a poner al servicio de este plan educativo cada empresa un canal completo de televisión. Fíjense como han cambiado las cosas, ahora es la televisión completa dedicada a lo educativo”, comentó.

a través del programa Aprende en Casa II, el presidente Andrés Manuelprivadas quede México bajo esta modalidad, al menos hasta el próximo mes de diciembre.Durante su conferencia mañanera destacó la importancia de la participación de las empresas de medios, entre ellas Imagen Televisión porque de no ser así, reconoció, con los canales del Estado mexicano y de las entidades federativas no se habría podido lograr la cobertura suficiente y lo mismo con el Internet, que no llega a todo el país.López Obrador agradeció, además, por el cobro con una tarifa baja y la disposición de toda la infraestructura mediática para llegar a los hogares de México. Una inversión de 450 millones de pesos durante los próximos cuatro meses, a razón de 5 pesos mensuales por alumno.