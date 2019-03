Invertirá municipio 6.5 mdp de Capufe

Este jueves el presidente municipal, Claudio Mario Bres Garza, viajará a la capital del estado para reunirse con directivos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para llevar a cabo la firma del convenio 2019 que permitirá al municipio ejercer cerca de 6.5 millones de pesos en obras que se estarán presentando ante el consejo y hará la devolución de fondos no utilizados en el ejercicio anterior.El edil precisó que será analizado lo que el año pasado se realizó, ya que le corresponderá en esta ocasión hacer la devolución de los fondos de Capufe que no fueron ejercidos en dicho periodo por la cantidad de 340 mil pesos.“No es tan grande la cantidad, pero no deja de ser importante, por ello iremos a Saltillo para que ya el consejo avale y ahora sí, podamos iniciar inmediatamente las obras”, comentó, al precisar que entre las obras proyectadas se encuentra la atención de los caídos sobre la avenida López Mateos desde calle Anáhuac hasta la vialidad de Román Cepeda.“Ahí el municipio y el Simas van a invertir para rehabilitar todo el colector de drenaje, las tomas de agua de todos y cada uno de los comercios y casas habitación que están ahí y con recursos de Capufe y del municipio vamos a hacer una pavimentación total, el estimado de la obra solamente en materia de pavimentos es de alrededor de 5 millones 300 mil pesos”, argumentó.