Invertirán 2 mil mdp para recuperar el Centro Histórico

Ciudad de México.- El Gobierno de la Ciudad de México invertirá 2 mil millones de pesos, durante los próximos cuatro años, como parte del programa de Recuperación del Centro Histórico, recursos que busca duplicar con la participación de la iniciativa privada.



Así se informó durante la presentación de las acciones que se realizarán en el corazón de la capital a partir de este año y hasta el 2024, y las cuales contemplan –entre otras cosas- la recuperación de espacios públicos, incremento de la seguridad, rehabilitación de inmuebles y mobiliario urbano, promoción cultural e impulso a la regeneración urbana y vivienda incluyente.



En este último rubro, se indicó que se busca atender uno de los grandes pendientes que se han tenido durante años y que es el repoblamiento del primer cuadro de esta urbe, lo cual se hará bajo un nuevo modelo.



"Es decir, no solamente con la inversión desde el Instituto de Vivienda y promoviendo la inversión privada, sino un modelo combinado en donde queremos resolver el problema gravísimo de las viviendas en alto riesgo, a partir de distintos esquemas de colaboración”, aseguró Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.



"Obviamente trabajando con las organizaciones sociales que tienen estos edificios de vivienda en alto riesgo y no solo ellos, sino también este programa de vivienda incluyente que hemos planteado. La idea de que al menos el 30% de la vivienda que se construya en el Centro Histórico y en otros 12 corredores sea vivienda social, sea vivienda popular. De tal manera, que la regeneración urbana no se haga gentrificando el Centro Histórico sino incluyendo a las personas que viven en el Centro Histórico para su revitalización integral y una revitalización incluyente” aseguró.



Para la adquisición de vivienda en el Centro Histórico habrá reglas que acatar. La principal es que el comprador deberá de ser persona física y participar en un proceso de selección.



"Los posibles compradores y esto es importante mencionarlo, se inscriben en el portal. Son analizados y dictaminados por un comité que va a tener, donde va a estar INFONAVIT, FOVISSSTE y el INVI y la selección final es a partir de un sorteo por proyecto, adicionalmente aparecen en las escrituras dos. Todas estas viviendas quedan con una anotación en la escritura, en la cual, ya lo platicamos con el Colegio de Notarios, no se podrán vender estas viviendas por lo menos en cinco años a precios superiores a los pactados originalmente”, detalló Pablo Benlliure, director general de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial SEDUVI.



Durante este mes en el Corredor Eje Central 38 proyecto de “Vívela”, arrancarán dos proyectos en los que se estima habrá 191 viviendas de las cuales, 58 serán incluyentes. Lo mismo será en el corredor Reforma 159.



Con información de Excélsior