Investiga DEA a Guillermo Álvarez en cooperación con la UIF

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha solicitado la cooperación de las autoridades mexicanas para investigar las operaciones financieras de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente del Cruz Azul y la Cooperativa, en los Estados Unidos, confirmó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto.En entrevista con el periodistaserá proporcionada a un juez federal en México a efecto de que las cuentas bancarias personales de Billy Álvarez, su hermano Alfredo Álvarez y su cuñado Víctor Garcés sigan bloqueadas.“En este caso sí tenemos una solicitud, de una agencia internacional, de la DEA, y esta será presentada en el juzgado para efectos de mantener el congelamiento de cuentas, mientras se resuelve el juicio de amparo y la garantía de audiencia, a la que tienen derecho y que ya fue solicitada por el señor (Guillermo) Álvarez y (Víctor) Garcés”, dijo Santiago Nieto en el noticiario de Ciro Gómez Leyva.“Todavía en este momento seguimos con cuentas bloqueadas, hay cuentas que operan en lo particular en elen las que él es el apoderado legal y que, por lo tanto, de acuerdo a nuestra legislación, hay un impacto inmediato en las personas morales, en donde él es apoderado, accionista y representante”.Desde el pasado 29 de mayo, Guillermo Álvarez Cuevas, promovió un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, pero este no ha procedido a casi 3 semanas de haberse ingresado, primero por una discrepancia en las firmas de “Billy” Álvarez y ahora porque la UIF hará entrega de la documentación oficial que acredita el acuerdo de cooperación con una agencia internacional, en este caso la DEA de los Estados Unidos.“Lo que habíamos detectado son movimientos por más de 300 millones de pesos en empresas fachadas y 324 millones en transferencias internacionales, unas a título personal y otras a título de la Cooperativa, pero él es el apoderado legal y el representante. La jurisprudencia lo que argumenta es que si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera en términos de la Convención de Palermo, de Viena y la Convención de Mérida, en contra de la corrupción, entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y eso deriva en el descongelamiento de cuentas”, explicó Nieto Castillo.y colabora con la justicia criminal y civil en la Unión Americana al indagar las operaciones de aquellos sujetos o miembros de organizaciones criminales que se dedican al cultivo, elaboración o distribución de sustancias ilegales, así como al tráfico de dichas sustancias en territorio norteamericano.