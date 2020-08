Investiga FGR a cinco exfuncionarios de la SEP por caso Rébsamen

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra cinco exfuncionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), relacionada con el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen en la Ciudad de México, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, en el que murieron 19 niños y siete adultos.



La indagatoria responde a una denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presunta violación a los derechos humanos, al principio del interés superior de la niñez, a la legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad personal, a la vida y a la verdad, cometidos contra alumnos, personal docente y familiares de las víctimas.



De esta forma, la FGR investiga a Luis N., entonces subsecretario de Planeación Educativa de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de la SEP, por autorizar en 1984, a través del acuerdo 84261, la impartición de Educación Primaria en el Enrique Rébsamen de la alcaldía Tlalpan, sin que estuviera constituido como colegio.



Edmundo N., ex director general de Operación de la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal de la SEP, expidió el acuerdo 09030111 para impartir en la escuela la Educación Secundaria, en tanto que la también exdirectora general María Elena N. otorgó el acuerdo 09060434 para Educación Preescolar, ambos sin que el colegio Rébsamen acreditara uso de suelo para poder operar.



Además, el arquitecto Jorge N., de la Dirección General de Incorporación y Revalidación de la SEP, no informó que dentro de las instalaciones también operaba un jardín de niños y una primaria.



Respecto a la casa de la conocida ‘miss Mónica‘, dueña de la escuela, construida encima del colegio, ningún servidor público informó a la SEP de su existencia.



La CNDH expuso que Claudia Fabiola N., ex supervisora general de la SEP, no dio cuenta de la construcción de más de 976 kg de peso, pues en su visita al Preescolar del colegio, el 12 de septiembre de 2017, marcó la casilla del ‘No’ en la pregunta sobre si existen instalaciones como viviendas o establecimientos comerciales que no formen parte del plantel y que no tengan comunicación o acceso directo con la escuela.



Tras la investigación iniciada por la FGR, padres de los niños víctimas de la tragedia esperan que se giren las aprehensiones contra los exfuncionarios, para que en juicios en su contra se determinen sus responsabilidades.



Es de mencionar que el próximo miércoles iniciará el juicio contra Mónica García Villegas, directora del colegio Enrique Rébsamen, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo y para determinar si tiene responsabilidad de obra como corresponsable de seguridad.



Noé Franco Pacheco, abogado y representante de 12 familias víctimas, detalló que el juicio contra ‘miss Mónica‘ podría durar hasta seis meses y que de resultar favorable para las familias concluiría con una pena de cárcel de hasta 67 años y medio para la mujer.