Investiga IMSS muerte de niña con cáncer por supuesta falta de medicamento

"Adicionalmente, como fármaco de apoyo se administró L- asparaginasa, facilitada por la familia de la menor. De esta manera, Valeria recibió el tratamiento acorde a su condición, sin mostrar mejoría, ya que la enfermedad continuó su evolución, por lo que se concilió el alta médica con su familia, y fue enviada a casa el viernes 21 de agosto", añadió.

"Desafortunadamente, la menor pereció a pesar de haber recibido la atención requerida. El Instituto investiga el caso a fin de aclarar cualquier duda en la atención brindada a la menor y mantendrá completa comunicación con sus familiares", puntualizó.

El IMSS en Nuevo León inició una investigación sobre la atención otorgada a la niña, de tres años de edad, quien falleció por leucemia linfoblástica aguda, al parecer por falta de medicamentos en la institución.Desde la semana pasada, sus padres intentaban conseguir la última dosis de L-asparaginasa para su quimioterapia, pues el IMSS no tenía el medicamento, pero la niña murió la madrugada del martes en laEl IMSS reconoció en un comunicado que ese medicamento fue suministrado por la familia para que le fuera aplicado, sin embargo, afirmó que ni con esa sustancia reportó mejoría."En julio de 2020, la menor tuvo una recaída, por lo que fue ingresada a la Unidad Médica, donde el tratamiento administrado a la paciente tuvo como medicamentos esenciales la vincristina y la daunorrubicina, de los cuales no se ha presentado desabasto en la UMAE No. 25 y se aplicaron oportunamente", expuso en un comunicado."El IMSS Nuevo León lamenta profundamente el fallecimiento de Valeria y envía sus condolencias a los familiares".De acuerdo con la familia de la niña, iniciando agosto debía comenzar de nuevo sus ciclos de quimios, pero el IMSS no tenía cardioxane, vincristina ni L-asparaginasa, y sólo pudieron conseguir algunas dosis de los dos últimos."Yo le echo la culpa al cardioxane, que era un protector que tenían que ponerle, ¿por qué?, porque ese protege su corazoncito."Lamentablemente tiene un precio arriba de 5 mil, 6 mil pesos, que no pudimos nosotros en su momento conseguir", reprochó Benjamín Granadero, padre de la niña, quien denunció el desabasto de medicamentos.Con información de Debate