Investiga lo que hay después de la muerte

Ciudad de México.- Un inspector que está más preocupado por la vida después de la muerte que en sus propios casos, es el personaje principal en De Otro Lugar (AdN), la segunda novela del autor español Óscar Montoya.



Se trata de la primera obra de Montoya que ve la luz como libro editado en papel, ya que su ópera prima Últimos Días de Maternidad (Amazon, 2017), firmada como Montoya Jackson, solo fue publicada en electrónico.



Antonio Tojeira es un protagonista lleno de contrastes, por un lado desarrolla una obsesión por el esoterismo, lo oculto, y por otro parece que la catástrofe ha signado una carrera profesional donde no ha conseguido ningún triunfo.



En entrevista desde España, donde ya el hartazgo comienza a sentirse después de un mes y medio de encierro debido al coronavirus, Montoya explica que esta historia se concibió más como una tragicomedia policial que una novela negra tradicional.



“Cuando salimos de la Dictadura en España, en el año 75, se abrió una caja de donde salieron la libertad política, el destape de ideas y creencias que antes habían permanecido ocultas, una de las cosas que salió fue el tema esotérico, hubo un boom como de una contracultura. Yo quería hablar de esa época y pensé en un policía interesado en esto”, dice.



Este inspector de policía es una fusión de una serie de personas que el autor conoció a lo largo de su vida, es una síntesis de todos los profesionales de la seguridad que se ha topado en el camino.



“Quería presentar a un ser humano que defendiese en todo momento su independencia intelectual, que no se dejase llevar por las modas del momento y la confusión política de la época”, asegura Montoya, quien no se considera un escritor de novela negra, a pesar de que es un género muy amplio.



Tojeira deja Madrid para trabajar en el turístico Alicante de principio de los años 80, pero la aparente calma termina con dos acontecimientos inesperados: un joven muere arrollado en la estación de tren y un mensaje de la capital ordena que cada comisaría del país deberá aportar un número determinado de inspectores al país vasco, para combatir el terrorismo perpetrado por ETA.



Alicante debe enviar a uno y Antonio sufre presiones de sus compañeros, al tiempo que una investigación parece dirigirle a una trama de policías corruptos, grupúsculos fascistas y oscuros intereses políticos.



“En una época en la que España atravesaba un terrorismo tremendo de la ETA (una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista) donde morían cien policías al año, yo quería presentar un personaje distinto, que no estaba preocupado por los dilemas políticos y no se alineaba ni a uno ni a otro lado y que sus intereses estaban en la parapsicología, la ufología y las cartas”, concluye el autor.



De Otro Lugar puede encontrarse Amazon y en la página de internet de Alianza Editorial.