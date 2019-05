Investiga perito desvío en escuela

Un perito externo investiga el faltante de 120 mil pesos en los fondos de la mesa directiva de la escuela primaria Catalina López de García, donde este viernes se realizó una reunión con la Asociación Estatal de Padres de Familia.“De la mesa directiva solamente está hablando la tesorera, falta todavía la presidenta, ni una sola palabra dijeron, se quedaron callados”, señaló una de las madres de familia que presenció la reunión.El dinero en cuestión formaba parte de las cuotas escolares y actividades que los padres de familia realizaron a lo largo del ciclo escolar para reunir recursos y utilizarlos en beneficio de la institución educativa.Aunque en la reunión también se buscaba conformar una nueva mesa directiva que pueda acceder a los recursos que quedan en la cuenta bancaria y solventar las necesidades que tiene la escuela primaria, esto no se logró debido a la poca asistencia, ya que se necesitaba la presencia de 82 padres y solamente asistieron 52.“En la Asociación Estatal hay un resguardo del recurso de los padres de familia para que evitar que se siga haciendo un mal manejo del dinero, y será así hasta que no haya una nueva mesa directiva”, explicó Wendy Valdez, encargada del despacho de la Aepaf.Por tal motivo, se convocará en próximas fechas a una nueva reunión extraordinaria, en la cual los padres piden la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación, pues de no resolverse el faltante y señalar responsables, los padres aseguran que no pagarán la cuota para el próximo ciclo escolar.“Sea quien sea tienen que pagar ese dinero, porque quieren formar otra mesa directiva, y no lo vamos a permitir hasta que arreglen primero esto”, reclamó otra madre de familia.