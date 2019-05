Investiga UIF nexos de Duarte con ex gobernador de Nayarit

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , Santiago Nieto Castillo, confirmó que se investigan los recursos para una asociación ganadera propiedad del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, provenientes del gobierno del estado de Nayarit, entonces encabezado por Roberto Sandoval Castañeda.En entrevista para el programa televisivo “Despierta con Loret”, Nieto Castillo refirió que Financiera Rural dio recursos a una asociación ganadera propiedad de Duarte. Sin embargo, dicha asociación recibía recursos a su vez de Nayarit, y existió un intercambio de adquisición y de venta de ganado entre ambos mandatarios, financiado con recursos de naturaleza pública, tanto de orden federal como estatal.“A partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de Cesar Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, así como para la generación de una unión de crédito, entre otros elementos de naturaleza ilegal”.Al ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda ya le fueron congeladas sus cuentas por sus nexos con la organización delictiva denominada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)El titular de la UIF sentenció que la Guardia Financiera combatirá el lavado de dinero del crimen organizado y la corrupción y que se están “generando estas unidades de inteligencia” para “generar un proceso que permita bloquear las cuentas por naturaleza ilícita”.Santiago Nieto reiteró que su función es la de la presentación de denuncias y el bloqueo de cuentas, y que con Estados Unidos mantienen un trabajo coordinador para intercambiar información como las órdenes de extradición.