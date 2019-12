Investigación a García Luna, tras solicitud de EU: Santiago Nieto

"Estamos dándole seguimiento a una denuncia vinculada a una solicitud de información que tenemos con agencias de Estados Unidos y que nos llegó desde hace un par de meses, a la obtención de información con respecto de Genaro García Luna. Era importante para nosotros ir trabajando en ese caso, en razón de que estábamos en presencia de una posible situación de enriquecimiento ilícito y de generación de contratos de forma ilegal con el gobierno", dijo en entrevista con Elisa Alanís para Milenio Televisión.

"No hay ningún elemento que por ahora vincule a los senadores Mancera y Osorio Chong y también creemos que es importante, por el principio de presunción de inocencia y la garantía de audiencia, en general del debido proceso, no generar ningún tipo de expectativa negativa respecto a un servidor público o un legislador, sin tener ningún elemento para ello", detalló.

Ni cobijo, ni requerimientos vs Bartlett

"El tema tiene que ver con el cumplimiento de las reglas de Estado de derecho, en este momento nosotros no hemos tenido ningún requerimiento, por parte de ninguna autoridad, respecto al tema específico de Manuel Bartlett y también es importante señalar que de nuestra base de datos, en realidad, no se ha extraído nada que pudiera tener vinculación", sostuvo.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera () de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, reveló que se investiga aluego de una petición de agencias estadunidenses.Las investigaciones a García Luna a petición de Washington son independientes a las que se tienen en Estados Unidos por temas de delincuencia organizada, explicó el titular de la UIF, aunque detalló que "evidentemente será una de las líneas de investigación a seguir"."Por eso para nosotros es importante circunscribir el caso a la revisión de los contratos que se celebraron, a las triangulaciones de recursos... que eso es realmente la conducta ilícita que estamos detectando y determinando, y por supuesto a la venta del software de espionaje en el año 2008", detalló respecto a las averiguaciones contra el ex secretario de Seguridad Pública.cuando fueron secretario de Gobernación y jefe de Gobierno de la CdMx respectivamente, aunque aclaró que las averiguaciones giran en torno a las dependencias y no en particular contra los ahora senadores.Por otra parte, confirmó que en la UIF no hay requerimientos por parte de ninguna autoridad vinculados al actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, luego de que la Función Pública concluyera que no incurrió en conflicto de interés ni en enriquecimiento oculto después de investigar las denuncias en su contra por no haber declarado propiedades de su pareja e hijos en su declaración patrimonial.El titular de la UIF recordó que la información con la que cuenta la entidad es "relativamente reciente", ya que "es una institución que tiene 15 años de funcionamiento, no puede ser más atrás y en realidad la prescripción del delito que es algo que también habría que revisar, en términos normativos es diez años a partir de la generación de los actos"."La política del Presidente es muy clara, nosotros vamos a estar generando casos y evidentemente no hay cobijo para nadie, hemos denunciado a personajes, hemos generado bloqueo de cuentas de gente vinculada a Morena", concluyó.