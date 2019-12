Investigación en Congreso de EU reúne ‘pruebas abrumadoras’ contra Trump

"El esquema del presidente Trump subvirtió la política exterior de Estados Unidos hacia Ucrania y socavó nuestra seguridad nacional a favor de dos investigaciones motivadas políticamente que ayudarían a su campaña de reelección presidencial", señala el documento.

"El presidente Trump ordenó categóricamente a la Casa Blanca, a los departamentos y agencias federales y a los funcionarios federales no cooperar con la investigación de la Cámara y no cumplir con las citaciones debidamente autorizadas para documentos o testimonios", asevera el informe, que también afirma que Trump "es el primer y único presidente en la historia estadounidense que desafía abierta e indiscriminadamente todos los aspectos del proceso de juicio político constitucional".

El presidente de EU,, excedió sus facultades y empleó su poder para, afirma el informe final del Comité de Inteligencia del Congreso estadounidense, divulgado este 3 diciembre.El reporte asevera que el inquilino de la Casa Blanca, tratando de forzar al mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, a anunciar públicamente una investigación contra el exvicepresidente estadounidense y uno de los candidatos para los comicios presidenciales, Joe Biden.Según los autores del informe, la, realizada el 25 de julio y divulgada un mes después, es una "prueba fehaciente de la mala conducta; una demostración de la prioridad del Presidente de su beneficio político personal sobre el interés nacional". No obstante, opinan que "no fue el comienzo ni el final […] sino un crescendo dramático de una campaña realizada durante meses por el presidente Trump"."La investigación reveló la naturaleza y el alcance de la, independientemente de una campaña de obstrucción sin precedentes por parte del presidente y su Administración para", indica el reporte.Asimismo, los miembros delseñalan que 12 funcionarios de la Administración rechazaron testificar por indicación de Trump.Con todo eso, recuerdan que estas acciones son punibles por la ley, queu ocultarle pruebas materiales y hasta 20 años por intimidar a testigos.Minutos después de la publicación del informe, la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, ha asegurado que los demócratas "fallaron por completo en presentar evidencia alguna de irregularidades por parte del presidente Trump".En palabras de la vocera, el informe no refleja nada más que las "frustraciones" de las personas que lo elaboraron. "Se lee como las divagaciones de un blogger de sótano tratando de probar algo cuando no hay evidencia de nada", ha aseverado Grisham.El Comité de Inteligencia se reunirá a las 18:00 (hora local) para votar a favor o en contra del informe. Si es aprobado, será entregado al, quien, unos cargos que deberán ser aprobados por la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas.No obstante, el juicio debe ser llevado a cabo en el Senado. Para destituir a Trump, los partidarios del 'impeachment' tendrán que conseguir el apoyo de dos terceras partes de los miembros de la Cámara Alta del Congreso, donde los republicanos ocupan el 53% de los escaños.