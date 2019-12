Investigación sobre Ayotzinapa debe llegar hasta Peña Nieto y Murillo

Ciudad de México.- Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llamó a que se aplique la ley “caiga quien caiga”, incluido al exprocurador Jesús Murillo Karam por inventar la verdad histórica que fue un distractor en tiempo real de las investigaciones, así como al expresidente Enrique Peña Nieto por proteger hasta el final de su sexenio esa verdad.



En entrevista con Notimex al término de la marcha de los padres de los jóvenes normalistas a la Basílica de Guadalupe, exigió que se aplique la ley a quienes tengan responsabilidad sin importar quién sea y resaltó que otro que tuvo una gran responsabilidad fue Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal.



Admitió que en este nuevo gobierno hay voluntad política del Ejecutivo federal para encontrar la verdad histórica, pero faltan los resultados.



“Se está trabajando, la investigación se está haciendo, no se ha encontrado lo que se quiere, pero al menos se está haciendo algo, no como el gobierno anterior que fue simulación, mentira y protección a quien haya cometido ese crimen”, sentenció el portavoz.



Reconoció esa voluntad del nuevo gobierno se ve con la Comisión creada para este caso, que integran también padres de familia, un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a todo un equipo que genera al menos a los padres de familia expectativas de llegar a la verdad.







No obstante, aclaró que la confianza principal que tiene es en el trabajo que se haga en la Comisión junto a los padres, abogados y todos. “El compromiso del presidente es el que debería existir de todos los presidentes de dar verdad y justicia, pues somos mexicanos todos y es su obligación dar justicia a todos”.



En torno a la nueva titular de la CNDH, Rosario Piedra, luego que su antecesor, Luis Raúl González les generaba desconfianza, el activista dijo que para ellos es muy importante que encabece dicha institución alguien que ha sufrido lo mismo que ellos: el dolor, la violación a los derechos humanos y la desaparición, lo que les genera mayor esperanza que se haga un trabajo real.



Reprochó que en cambio, el anterior titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su equipo hayan salido con la sorpresa de que estaba al servicio del gobierno de México: “la simulación de la investigación, su informe de más de 10 horas únicamente para fortalecer la verdad histórica que nunca existió, pues nos desanimó completamente el trabajo de la comisión”.



Sobre la posibilidad deque la CNDH pudiera emitir una nueva recomendación sobre el caso Ayotzinapa, consideró que lo más importante es que se vaya avanzando, que se refuerce la recomendación y haya resultados lo más pronto posible.



Informó que sostendrán una reunión con el presidente López Obrador en enero y con la Fiscalía General de la República para conocer los avances en sus investigaciones.



Felipe de la Cruz adelantó que la petición que hará es la misma de siempre: verdad, justicia, una investigación ágil y resultados prácticos porque ya llevan un año con la comisión.



Insistió que no descansarán hasta que caiga quien sea el responsable y sea castigado con la ley, incluido el expresidente Peña Nieto como cómplice del crimen, porque protegió hasta el final de su sexenio esa verdad histórica diciendo que los jóvenes habían terminado su vida en los basureros de Cocula cuando científicamente eso no es posible.