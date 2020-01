Investigadores británicos replican voz de momia egipcia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un grupo de investigadores británicos del Museo de la Ciudad de Leeds dijo haber logrado sintetizar la voz de una momia egipcia de hace tres mil años, la cual corresponde a un sacerdote llamado Nesyamun que murió aproximadamente en el 1069 a.C.



De acuerdo con el diario inglés The Independent, el resultado no es una recreación precisa de la voz de Nesyamun, más bien, consiste en un escaneo y una impresión en tercera dimensión (3D) del tracto vocal que culminó en la ejecución digital de una vocal.



Los investigadores también dieron a conocer los contratiempos que se presentaron, tales como la sequedad de la lengua, la ausencia del paladar blando, la posición que estimaron de éste, entre otras, por lo cual precisan se trata de una recreación aproximada.



La momia Nesyamun fue recogida de Egipto en 1823 durante la época colonial, pero no fue hasta el presente mes que se intentó volver a escuchar su voz después de utilizar su tracto vocal.



Diferentes estudios han mostrado que sufrió de enfermedades en las encías, así como de dientes severamente deteriorados. Murió alrededor de los 50 años de edad, después de una posible reacción alérgica.



Esta es la única momia que data del reino de Ramsés XI, por lo cual los estudios en torno a ella han contribuido a un mejor entendimiento de esa época del antiguo Egipto. Sus restos se encuentran en el Museo de la ciudad de Leeds.