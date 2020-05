Investigadores chinos encuentran coronavirus en semen de hombres infectados

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El virus que causa el Covid-19 se ha encontrado en semen de hombres infectados con el enfermedad, de acuerdo con investigadores chinos que realizaron un pequeño estudio, en el que no se abordó si la transmisión sexual es posible, informaron medios estadounidenses.



ABC News detalló que los especialistas hallaron el virus en el semen de seis de 38 hombres hospitalizados con la enfermedad. Cuatro aún estaban muy enfermos, mientras que dos se recuperaban.



El informe es del Hospital Municipal Shangqiu en China y fue publicado hoy en JAMA Network Open. Se especificó que no hubo un seguimiento a largo plazo, en consecuencia, no se sabe cuánto tiempo puede permanecer el virus en el semen o si puede transmitirse durante las relaciones sexuales.



Estos resultados contrastan con otro estudio de 34 hombres chinos con Covid-19, que se publicó el mes pasado en Fertility and Sterility, en el cual no se halló evidencia del virus en el semen examinado entre ocho días y casi tres meses luego del diagnóstico.



ABC informó que el doctor John Hotaling de la Universidad de Utah, coautor de ese texto, dijo que el nuevo estudio involucró a enfermos más graves.



La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva dijo que esto no debe causar alarma, pero, para estar seguros, "puede ser conveniente evitar el contacto sexual con los hombres hasta que pasen los 14 días sin síntomas", indicó el doctor Peter Schlegel, expresidente del grupo.