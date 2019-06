Investigan a alcaldes de Guanajuato por vinculos con cártel

La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas carpetas de investigación en contra de los alcaldes de Villagrán y de San José Iturbide, Juan Lara Mendoza (Nueva Alianza) y Genaro Martín Zúñiga (Morena), respectivamente, así como del exalcalde de Cortázar, Hugo Estefanía Monroy (PRD), por los audios que se difundieron hace unos meses.En las grabaciones, Estefanía Monroy y un presunto integrante del Cártel de Santa Rosa de Lima hablan de un manejo sospechoso de recursos públicos, principalmente los destinados a obras.A los procesos contra esos funcionarios municipales se suman los casos de los exalcaldes priistas Bárbara Botello Santibáñez, Luis Fernando Gutiérrez Márquez y Edgar Castro Cerrillo.Los últimos dos habrían incurrido en irregularidades en la asignación de publicidad y otros contratos otorgados al dueño de TV Guanajuato, Jorge Rodríguez Medrano, su esposa e hijos, según una revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) aprobada por el Congreso local, que también derivaría en responsabilidades penales por observaciones no solventadas que ascienden a más de 5 millones de pesos por daños al erario.Ayer, en un desayuno con periodistas convocado por el día de la libertad de prensa, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez dijo que Estefanía y los alcaldes de Villagrán y San José Iturbide ya habían sido llamados a declarar por los audios en los que Estefanía los mencionó y que estarían presuntamente relacionados con el Cártel Santa Rosa, desde su gestión en la administración municipal.De acuerdo con el audio que se difundió en redes sociales, el exalcalde perredista de Cortázar entabla conversación con un hombre identificado como Noel Lara, integrante del grupo criminal Cártel de Santa Rosa y sobrino del presidente municipal de Villagrán, Juan Lara Mendoza. Hablan sobre la quema de autos y mantas durante la incursión de las corporaciones federales y estatales en la comunidad de Santa Rosa, durante el operativo denominado “Golpe de timón”.“Hay un chingo de lana que se puede recuperar, parte de obra, y están los Oxxos, donde se puede manejar ahí una feria, estoy seguro que no les han de estar cobrando. Hay un chingo de lana allí para que la manejes… un chingo de recursos que se tienen que bajar del fondo 1 (participaciones federales), fondo 2. Viene un fondo para huachicol, viene un fondo para compra de armamento, hay ahí un bisnesote”, se escucha a Estefanía Monroy decirle al presunto colaborador de José Antonio Yépez, “El Marro”, identificado como líder del cártel de Santa Rosa.“Yo tengo que saber todo eso, porque pues yo puse a todos esos güeyes”, responde Noel Lara, “El Puma”.Tras difundirse el audio, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció la separación de Hugo Estefanía, ex dirigente estatal del partido, y hace una semana el propio exalcalde dijo que salía de esa fuerza política junto con cientos de militantes.A fines de mayo el alcalde villagranense, Juan Lara Mendoza, admitió que el gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIFI), mantiene congeladas 63 cuentas del gobierno municipal por aproximadamente 14 millones de pesos, y aseguró que había acudido a la Fiscalía General de la República para pedir que liberaran los recursos “porque está perfectamente comprobado que son fondos de la federación y del estado”.Este viernes el fiscal Carlos Zamarripa confirmó la integración de esa y otras carpetas iniciadas con motivo de las denuncias presentadas a raíz de los informes de la auditoría de la ASEG, que ya fueron aprobados por el Congreso local.“Otras las hemos abierto por conocimiento de hechos, se están integrando ahora mismo”, abundó, y precisó que las carpetas son integradas por personal de la Fiscalía Anticorrupción.