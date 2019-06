Investigan a banda por muerte de empresario sampetrino

El secuestro y el asesinato del empresario sampetrino Santiago David Cantú habrían sido perpetrados por una banda de plagiarios profesionales, de acuerdo con fuentes policiacas.Según personas cercanas a las investigaciones, Cantú, conocido como "Quiro", fue privado de su libertad por un grupo de delincuentes que opera en el Estado.Aunque las fuentes aseguraron que se tiene información para ubicar a la banda, rechazaron revelar datos para no afectar las investigaciones.El empresario, de 41 años, fue secuestrado la mañana del 20 de mayo al salir de su empresa en un parque industrial en Huinalá, Apodaca.Pese a que las autoridades encontraron su cuerpo el 24 de mayo, éste no pudo ser identificado hasta la madrugada del pasado martes, cuando pruebas de ADN confirmaron que se trataba de él.Esteban Cantú, director de la Agencia Estatal de Investigaciones, dijo ayer que no había personas detenidas.El empresario fue despedido anoche con una misa de cuerpo presente en las Capillas Valle de La Paz en la que abundaron los aplausos y las historias que lo describían como "intachable", "excepcional" y "fuera de serie" entre las cerca de 400 personas que acudieron al servicio.