Investigan a dos ex presidentes del PRI por caso Emilio Lozoya

“Al llevar la adquisición a través de Grupo PMI, se evitó que este proceso fuera del conocimiento del Comité de Estrategia e Inversión de Pemex Petroquímica y su Consejo de Administración, única empresa autorizada en el decreto antes mencionado para llevar a cabo la producción de productos petroquímicos y quienes contaban con la experiencia y especialización para realizar una adquisición de estas características”, indicó la Auditoría Superior de la Federación.



“Los integrantes del Consejo de Administración de Pemex tomaron conocimiento de actos indebidos al margen del marco jurídico que lo regula y sin realizar los pronunciamientos que sobre este aspecto estaban dentro de sus facultades para atender que la operación de compra de activos de la planta de Agro Nitrogenados se realizara por conducto de Pemex-Petroquímica”, señaló.

Por la, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los que integraban els.De acuerdo con lo que publica El Universal , fuentes ministeriales le confirmaron que el 27 de septiembre del 2019,en la que no sólo el ex director de Pemex,, está señalado por las irregularidades de la compraventa de la planta de fertilizantes.Por ello, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación sobre los señalamientos de la ASF de que la planta no sólo fue comprada a sobreprecio y que su rehabilitación ha salido más cara de lo que se calculó, sino queLa Auditoría Superior de la Federación, involucrados en la operación,En este sentido, además de Emilio Lozoya aparecen en la lista, entonces asesor Ejecutivo del exdirector de Pemex;, exconsejero propietario y presidente del Consejo de Administración de PMI Norteamérica y apoderado legal de Agro Nitrogenados.Asimismo, quien era secretario de Energía y consejero presidente del Consejo de Administración de Pemex, y, quien era subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.Otros de los nombres que figuran son los de, quien fungía como subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, y, exsubsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Actualmente la carpeta permanece en integración,señalados como presuntos responsables. El Universal refiere una denuncia en la que la ASF señaló que la compra de dicha planta fue realizada a través dey no de Pemex Petroquímica, como correspondía según el decreto que estableció la estructura, funcionamiento y control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos.Por lo anterior, el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, argumentó en sesión del 17 de diciembre del 2013 del Consejo de Administración, queLa Auditoría Superior de la Federación señaló quey que esta operación se realizó sin los estudios previos de integridad mecánica de equipos ni la revisión técnica de los bienes para clasificar los activos.