Investigan a ex obreros por estafa al IMSS en Monclova

Monclova, Coah.- Ex trabajadores sindicalizados que reclaman airadamente su finiquito a AHMSA, tras larga espera fueron vinculados a una red de defraudadores del IMSS, ya que aunque están perfectamente sanos obtuvieron su pensión por invalidez al entregar sumas de entre 80 mil y 100 mil pesos al enganchador, Jesús María Suárez del Alba alias “La Parquita”, quien luego distribuía el dinero entre médicos corruptos.



Diversas autoridades federales investigan oficialmente los casos de Martín Rafael González Pérez, de 56 años de edad; Isidro Fabela Chávez, de 53; Guadalupe Valdez Esparza, de 53; Sergio Rafael Martín Barajas, de 52; José Raúl López Sáenz, de 57; Manuel Martínez Segura, de 55, entre otros, quienes por su edad tampoco tenían derecho a la pensión por cesantía, pues todos ellos son menores de 60 años.



“Esos dictámenes bajo investigación oficial así cono los trabajadores beneficiados defraudadores que en su mayoría son de dudosa fundamentación, ya que tramitaron su invalidez o Incapacidad Parcial Permanente mediante Jesús María Suárez del Abra, gancho de médicos vende pensiones”, agrega la información.



Suárez del Abra, de acuerdo a las pesquisas, ex comisionado de la Sección 288 de Mineros, tiene actualmente 53 años de edad, y obtuvo su pensión parcial de 60 por ciento por columna vertebral; 10 por ciento de tórax y 21 por ciento de oído.



Este individuo es ex trabajador de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México y cuando ocupó el cargo de comisionado de la Sección 288 ante el IMSS, cobraba entre 80 mil y 200 mil pesos para después mocharse con médicos ligados a la red de vende pensiones.



“Falseaban diagnósticos y exageraban porcentaje alzado en los dictámenes en mención, que permitiera su baja laboral inmediata, su finiquito y pago de cuantiosa pensión”, dijeron los investigadores de la red de corrupción.



“Los involucrados están bajo investigación federal con alto riesgo de que les sean canceladas sus pensiones, porque provocaron quebranto a las empresas, IMSS y Sistema de Administración Tributaria”, concluyeron.