Investigan a la firma de joyería Tous por presunto delito de estafa

Lainvestiga a la empresa catalanapor supuesta estafa. La acusan deEstá previsto que un juez de Madrid interrogue el 22 de enero a los representantes de la firma de joyería y a una empresa encargada de probar la calidad de las joyas. La Fiscalía sospecha que Tous podría haber cometido losLa Asociación de Consumidores y Usuarios de Joyería () presentó la denuncia en cuestión a finales del 2018. Aseguraba que las joyas de la empresa catalana estaban rellenas de un material no metálico, a pesar de que la empresade primera ley."La empresa Tous está comercializando piezas de joyería rellenas de un material no metálico incumpliendo lo dispuesto en la legislación vigente. Se intuye que la finalidad de esta práctica es", señala la Guardia Civil española en un escrito recogido porLa investigación apunta a que la firma catalana ofertó productos como oro o plata de forma incorrecta, cayendo en un delito de estafa y también deal presentar al consumidor un producto que no cumplía con las características anunciadas.Tous, a su vez, afirma que todas sus joyas de oro y plata "son siempre de primera ley" y que cumplen con todos los. Sin embargo, la marca utiliza la técnica delpara fabricar las joyas, lo que permitede ninguna manera, según la propia firma.La empresa catalana fuepor la familia Tous. Es presidida actualmente pory tiene presencia en más dey cuenta con una plantilla de más de 4 mil profesionales. Su símbolo del osito de peluche se conoce en todo el mundo.