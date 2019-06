Investigan a menor acusado de violación

La fiscalía investiga la supuesta violación cometida por un jovencito de 16 años en contra de una menor de 15 años en la colonia Acoros del sector dos.La investigación dio un dramático giro después de que la menor aseguró que no fue violada por el jovencito. Ella aseguró que accedió a tener relaciones sexuales por lo que obtuvo la libertad correspondiente despuñés de ser detenido.La fiscalía general de justicia en la región norte uno tiene que agotar todos los medios de prueba para que puedan determinar si existió o no violación.Ante esta situación la menor fue enviada ante la psicóloga para que con medio de las declaraciones que de a conocer se determine si fue forzada a mentir o cuál es el verdaredo problema.Lo que se comfirma es que la madre de la menor acudió a la fiscalía general de justicia y aseguró que esta no había sido violada.Mencionó que la menor mintió sobre los hechos para inculpar al jovencito con el cual tenía aparentemente una relación amorosa.