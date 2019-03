Investigan asaltos registrados en PN

La Fiscalía General del Estado Delegación Norte 1 investiga los nueve asaltos que se han cometido en la ciudad durante estos primeros 3 meses del año.De esos asaltos, el responsable de robar en Mini Súper Rosy ya se encuentra detenido y vinculado a proceso a 3 meses de prisión.En tanto a los detenidos en el asalto a la central camionera, el juez consideró que no existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.Sin embargo quedan aún por resolver siete asaltos más que se han cometido y todos ellos a mano armada.La Fiscalía busca indicios para dar con los responsables de estos hechos que no han podido ser ubicados.Se están llevando a cabo investigaciones correspondientes en todos los casos con el fin de realizar la ubicación de los responsables de los hechos.Hasta el momento las autoridades han sostenido reuniones par bajar el índice de robos con violencia, sin embargo no se ha podido lograr.