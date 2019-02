Investigan el crimen de mujer estrangulada

Tras el presunto homicidio de una mujer en un hotel del oriente de la cuidad, autoridades ministeriales informaron que esta presentaba huellas de estrangulamiento, buscando entre sus conocidos para encauzar las líneas de investigación con que cuentan hasta el momento.Fuentes allegadas al caso comentaron que el cuerpo de la fémina mostraba secuelas de golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, así como signos de asfixia no naturales que ameritaron alargar las averiguaciones.Debido a eso, personal de la FGE acercó a varios empleados del lugar donde se dieron los hechos, sometiéndolos a interrogatorio para sacar conclusiones que les permitan avanzar en las pesquisas.Trascendió que una persona se encontraba en calidad de presentada por el hallazgo de la fémina, aunque no se estableció si quedó detenida o se trató de parte de las indagatorias.Se espera que en breve se obtengan pruebas fehacientes que canalicen el rumbo de las diligencias por parte de la justicia ministerial, que cuenta con varias hipótesis que no ha dado a conocer por el sigilo de las investigaciones.