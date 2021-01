Investigan en EU si policías participaron en asalto al Capitolio

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Las autoridades de Estados Unidos investigan a varios policías que asistieron como civiles a las protestas a favor de Donald Trump el miércoles que degeneraron en el asalto al Capitolio en Washington D.C., informa hoy el diario The New York Times.



De acuerdo con el reporte, hay al menos cinco casos de agentes que están siendo investigados por acudir al evento.



Los departamentos de policía de New Hampshire, Pensilvania, Texas y el estado de Washington han suspendido a los agentes o los han remitido a revisiones internas, según el Times.



Las dependencias explicaron que se determinará si los oficiales estuvieron directamente involucrados en alguno de los eventos ilegales que acontecieron en la sede del Congreso del país.



Todos los agentes investigados publicaron fotografías o videos mientras concurrían en la marcha de partidarios de Trump, informa el Times.



Las autoridades aclararon que no se trata de sancionar a los agentes por sus afiliaciones políticas, sino de comprobar que no violaron la ley.