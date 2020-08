Investigan muerte de niño de 5 años que tomó dióxido de cloro por Covid-19 en Argentina

Escuchar Nota

A través de un comunicado, las autoridades sanitarias locales dijeron: "En el día de la fecha se informa que a las 00:20 de hoy ingresó un niño de 5 años a la guardia externa del Hospital de Plottier, en paro cardio-respiratorio, donde se le realizaron maniobras de reanimación sin obtener respuesta. Finalmente, a la 1:15 se declaró su fallecimiento y se realizó una denuncia policial por muerte dudosa. Cabe aclarar que la Justicia ya interviene en el caso".



"Del interrogatorio a sus familiares se desprende que el día anterior el niño había consumido dióxido de cloro. En este sentido, es importante recalcar que desde el Ministerio de Salud se comunica y se adhiere a las recomendaciones realizadas sobre el no consumo (ingesta, inhalación, inyección, etc.) de productos que contengan dióxido de cloro, clorito de sodio, hipoclorito de sodio o derivados", agregaron en el comunicado.



Desde Neuquén recordaron: "Las recomendaciones a las que se adhiere fueron realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Organización Mundial de la Salud (OMS), Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT, Argentina) y Múltiples Sociedades y Organismos Científicos Iberoamericanos especializados en Toxicología".



"Ante los hechos de público conocimiento, que vinculan el fallecimiento de un niño de 5 años relacionado con la ingestión de dióxido de cloro, la Sociedad Argentina de Pediatría alerta a la población con respecto al peligro de la utilización de este producto para la prevención y/o tratamiento de la enfermedad por SARS /COV2", comienza el comunicado de la SAP.



"Se han reportado serias complicaciones respiratorias, digestivas, hepáticas, renales y hematológicas ante su ingestión. Además, el menor peso de los niños en relación a los adultos y la inmadurez de su metabolismo aumenta el riesgo cuanto menor es su edad", agregan en el texto.



El dióxido de cloro es una sustancia peligrosa que no está autorizada para consumir como medicamento.



Si tenés síntomas compatibles con COVID-19 no te automediques: contactá al sistema de salud de tu localidad.



+ info en: https://t.co/VH0xPgPkaV



#CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/lCIzEDqPVD — Ministerio de Salud de la Nación (@msalnacion) August 15, 2020

Asimismo, la Sociedad Argentina de Pediatría enfatiza también "la importancia de la utilización de productos medicinales producidos bajo guías de buenas prácticas de manufactura de medicamentos, y aprobados por las autoridades sanitarias competentes".



El comunicado del SAP finaliza: "Repudiamos la utilización inescrupulosa del dióxido de cloro por parte de presuntos profesionales de la salud, que ante la angustia y la incertidumbre de las familias en estos momentos de pandemia por un agente infeccioso nuevo, sin terapéuticas curativas farmacológicas, recomiendan sustancias no solamente ineficaces, sino además con reconocidos efectos tóxicos".



